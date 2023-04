Jack Black beweist, dass er einen tollen Gaming-Geschmack hat – Wünscht sich nach Last of Us einen Gaming-Western

Der Schauspieler Jack Black, der im neuen Mario Film die Rolle des Videospielbösewichts Bowser übernimmt, ist selbst ein großer Gaming-Fan und erzählt, welches Spiel er gerne als Film sehen würde.

Jack Black spielt mit Bowser nicht nur einen der wohl bekanntesten Videospiel-Charaktere überhaupt, sondern ist auch selbst ein leidenschaftlicher Gamer.

Der Schauspieler hat mit “JablinksiGames” sogar einen eigenen Gaming-Kanal auf YouTube mit rund 4,8 Millionen Abonnenten (via YouTube, Stand: 06. April 2023).

Gegenüber BBC erzählte der Schauspieler, dass er ein großer Fan von Videospiel-Adaptionen sei, solange sie richtig umgesetzt werden. Er nennt ein konkretes Beispiel, bei dem das seiner Meinung nach gelungen sei.

Hier seht ihr einen Trailer zum Super Mario-Kinofilm:

Jack Black lobt die Adaption von The Last of Us

“The Last of Us war fantastisch. Und das Verrückte ist, wie treu sie [die Serie] sich an die Originalvorlage hält. Es ist im Grunde alles aus dem Spiel, nur mit ein paar Änderungen. Es wird alle Awards gewinnen. Sie haben das Videospiel fast wie ein Storyboard benutzt und ich dachte: ‘Wow, das sieht genauso aus'”.

Der Schauspieler sieht auch in anderen Spielen großes Potenzial, die man als Film oder Serie umsetzen könnte. Dabei nennt Jack Black ein sehr bekanntes Game, das seiner Meinung nach besonders gut dafür geeignet sei:

“Und es gibt einige großartige Spiele, die noch nicht im Fernsehen oder im Film behandelt wurden. Vielleicht wird es einen Film zu Red Dead Redemption geben? Das sollte es, denn ich denke, dass es eine genauso gute oder sogar noch bessere Geschichte hat als The Last of Us”.

Wann erscheint Jack Blacks neuer Film? Der Super Mario-Film hatte seinen Kinostar am 05. April 2023. Jedoch sorgte die Verfilmung des Videospiel-Klassikers bereits bei der Ankündigung für heftige Reaktionen im Internet: Warum das Internet die Idee hasst, dass Chris Pratt nun Mario spricht

Welches Spiel würdet ihr gerne als Film oder Serie sehen und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.