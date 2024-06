Star des Kultfilms Starship Troopers sagt: Trainiert in Helldivers 2, aber zerlegt dann mit mir Space-Käfer in unserem neuen Spiel

In einem Interview mit dem Portal PC Gamer sprach Van Dien jetzt über das Spiel, aber auch Helldivers 2. Schon in der Vergangenheit hatte der Darsteller Helldivers 2 gelobt, sich über Anspielungen gefreut und ihm eine 10/10 Bewertung ausgesprochen, auch wenn er es selbst nicht gespielt hatte (via PC Gamer ). Und auch im neuen Interview erzählt er, dass er es cool fände, immer wieder darauf angesprochen zu werden.

Im Film Starship Troopers war „Johnny Rico“ der Protagonist, gespielt von Casper Van Dien. In Starship Troopers: Extermination wird der Darsteller nun wieder in seine Rolle von damals schlüpfen und als Commander der Spieler fungieren. Er leitet Spieler durch eine Singleplayer-Kampagne.

