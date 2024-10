Eine Drehbuchautorin von Herr der Ringe hat Die Ringe der Macht noch nicht gesehen – und das hat einen guten Grund 

Eine Drehbuchautorin der Filme zu Der Herr der Ringe gab in einem Interview zu, dass sie die Amazon-Serie Die Ringe der Macht noch nicht gesehen hat. Warum das so ist, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Um wen geht es? Philippa Boyens war eine der Drehbuchautoren bei den Filmtrilogien zu Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Neben Peter Jackson und Fran Walsh hat sie somit einen maßgeblichen Beitrag zu den Filmen geleistet.

An Amazons Die Ringe der Macht ist Philippa Boyens nicht beteiligt. Mehr noch: Sie hat sich die Serie bislang überhaupt nicht angeschaut. Das hat sie in einem Interview mit dem Empire Magazine (via SlashFilm) zugegeben.

Ich habe sie nicht gesehen und ich habe das ganz bewusst getan, weil ich nicht vorhabe, den Versuch eines anderen, in diese Welt zurückzukehren, zu verurteilen.

Drehbuchautorin will sich nicht beeinflussen lassen

Boyens erklärt, Tolkien habe eine komplexe Welt geschaffen, was adaptives Geschichtenerzählen zu einer Herausforderung mache. Später im Interview nennt sie noch einen weiteren Grund, aus dem sie lieber die Finger von Die Ringe der Macht lässt – zumindest vorerst.

Boyens will nicht, dass es zu einer „Kreuzkontamination“ zwischen ihren Werken und Die Ringe der Macht kommt. Erst müsse sie mit Mittelerde abgeschlossen haben, bevor sie sich die Adaption eines anderen anschauen kann. Eines Tages, so hofft sie, wird das auch der Fall sein. Derzeit arbeitet sie an drei neuen Filmen im Fantasy-Universum:

