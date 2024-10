Elon Musk diente als Vorlage für Iron Man, doch jetzt warnt Robert Downey Jr. den Milliardär

Der Tech-Milliardär Elon Musk gilt für viele als der echte Tony Stark. Die Parallelen sind auch nicht zufällig, denn Musk war tatsächlich eine Inspirationsquelle für Iron Man aus dem ersten Film. Doch jetzt äußerte sich Robert Downey Jr. kritisch seiner Vorlage gegenüber.

Wer war die Inspiration für Tony Stark? Mark Fergus war ein Drehbuchautor für den ersten Iron-Man-Film der 2008 erschienen ist. Für die Figur von Tony Stark, gespielt von Robert Downey Jr., gab es dabei mehrere Inspirationsquellen. Das verriet Ferguson 2022 dem New York Magazine.

Die Autoren fragten sich laut Fergus wer der moderne Howard Hughes wäre. Hughes war ein Unternehmer, aber auch Filmproduzent und Regisseur. Sie suchten einen Unternehmer, der auch für Klatsch und Tratsch interessant ist. Dabei kamen sie auf Elon Musk.

Tony Stark im ersten Film wurde dann zu einer Mischung aus Elon Musk, Donald Trump und Steve Jobs. Besonders dabei ist aber Musk, da er die Brillanz von Jobs mit der Effekthascherei von Trump kombiniert hat .

Damals wurde Elon Musk noch nicht so kritisiert wie heute. Vor allem für sein Handeln bezüglich X (vorher noch Twitter) und seine Unterstützung für Donald Trump brachte ihm viel Kritik bei. Dazu gesellt sich jetzt auch Robert Downey Jr., der den Milliardär in einem Podcast kritisiert.

Iron Man findet, Musk sollte sein Verhalten kontrollieren

Was sagt Robert Downey Jr. über Elon Musk? Downey Jr. war zu Gast im Podcast On with Kara Swisher (via Spotify). Dabei sprach er hauptsächlich über sein Broadway-Debüt, aber auch Elon Musk kam zur Sprache. Vor allem, weil er Tony Stark so ähnlich sei. Über Musk sagte Robert Downey Jr. Folgendes:

Ja. Ich habe ihn nur ein paar Mal getroffen. Ich denke, dass ich mir als fast 60-jähriger weißer amerikanischer Mann, der sich erholt hat, wünsche, dass er sein Verhalten ein wenig mehr unter Kontrolle hat. Aber das liegt nicht an mir. […] Aber wie gesagt, man muss sich ansehen, was er alles getan hat, um zu zeigen, warum er wertvoll ist. Und wie gesagt, heutzutage ist es schwierig, die Person von ihrem Verhalten zu trennen.

Elon Musk selbst wirkt oft wie ein Tony Stark im echten Leben . Seien es seine Bemühungen, Robotik und KI voranzuschreiten, die Besiedelung vom Mars oder einfach Aussagen, dass er sich eine eigene Iron-Man-Rüstung bauen will, um damit die Sicherheit zu erhöhen. (via Independent.co.uk)

Elon Musk ist nicht nur eine Inspirationsquelle für Iron Man gewesen, er spielte sogar in Iron Man 2 aus 2010 mit. Dort sind Tony, Pepper und Natasha in einem Restaurant und Elon Musk taucht als Cameo auf, der Pepper und Tony sogar begrüßt und einen kurzen Dialog dabei austauscht.

Im aktuellen MCU ist für Iron Man aktuell Schluss. Doch Fans von Robert Downey Jr. müssen sich nicht von ihm verabschieden. Er kommt wieder, und zwar als fieser Schurke Dr. Doom. Warum Dr. Doom sogar noch gefährlicher als Thanos sein könnte, haben wir euch hier erklärt: 5 Gründe, warum Dr. Doom in Marvel furchteinflößender ist als Thanos