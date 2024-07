Neuer Comic zu Iron Man gibt Tony Stark eine Low-Tech-Rüstung, die es in 60 Jahren nie zu sehen gab

Marvel startet eine neue Comic-Reihe rund um Iron Man. Die erste Ausgabe, Iron Man #1, soll im Oktober an den Start gehen. In der Geschichte, für die Spencer Ackerman und Julius Ohta verantwortlich sind, geht Tony Stark neue Wege. Denn er bastelt sich eine neue Rüstung zusammen, die es in 60 Jahren der Iron-Man-Geschichte nicht gab.

Was für eine neue Rüstung wird das sein? Tony Stark hatte sowohl seine Firma als auch den Zugang zu seiner High-Tech-Ausrüstung verloren. Zum Start der neuen Comic-Reihe hat der Milliardär alles zurückgewonnen – auch sein Selbstbewusstsein.

Doch die Technik spielt nicht so mit, wie er es gerne hätte. Deshalb bastelt er sich im Laufe der Reihe einen brandneuen Anzug, der als „Improvised Iron Man“ beschrieben wird. Die Rüstung unterscheidet sich allein optisch von seinen bisherigen Rüstungen, denn sie sieht wie eine Mischung aus Steampunk und U-Boot aus.

Die Rüstung ist nicht von Anfang an perfekt, weshalb Tony Stark immer wieder an ihr basteln und sie verbessern muss. Welche besonderen Gimmicks in der Rüstung stecken, verriet Marvel nicht.

Tony Stark wurde in der originalen Iron-Man-Filmtrilogie von Robert Downey Jr. gespielt:

Iron Man muss sich altbekanntem Feind stellen

Was wissen über die Story? Iron Man muss sich altbekannten Gegnern stellen. Tony Stark ist fest entschlossen, nie wieder seine Firma und seine Ausrüstung zu verlieren. Er muss sich altbekannten Feinden wie Roxxon und A.I.M. stellen. Dabei handelt es sich um zwei Unternehmen, die jeweils ihre eigenen Ziele verfolgen.

Hinzu kommt eine weitere Bedrohung. Es wird nämlich einen neuen Iron Monger geben, der im unteren Bild auf der rechten Seite zu sehen ist. Links ist der neue Iron Man abgebildet. Der Iron Monger ist ein Bösewicht, der in den Marvel-Comics immer wieder von anderen Charakteren gespielt wird.

Links: Der neue Iron Man. Rechts: Der neue Iron Monger. Via Marvel

Er besitzt ebenfalls eine spezielle Rüstung, der aus „Omnium-Stahl“ besteht und verschiedene Waffentechnologien bietet. Dazu zählen:

Ein Exoskelett, das die Kraft des Benutzers verstärkt

Repulsorstrahlen, die abgefeuert werden können

Laserstrahlen, die aus dem Brustbereich des Anzugs geschleudert werden

Magnetische Turbinenstiefel, die den Unterschallflug ermöglichen, also weniger als 1 Mach

Das Design basiert auf Tony Starks Iron-Man-Rüstung, ist aber eine verbesserte Version dessen. Auf dem Bild ist zu erkennen, dass die Rüstung ein wahres Wunderwerk der Technik ist. Marvel deutet an, dass hinter dem Iron Monger eine mysteriöse, neue Kraft stecken würde.

Wie sieht es bei den Filmen aus? Die originale Iron-Man-Filmreihe besteht aus drei Titeln. Momentan sieht es nicht so aus, als würde je ein vierter Teil folgen. Dafür ist der Superheld ein gern gesehener Gast in unterschiedlichen Marvel-Filmen, unter anderem bei Spider-Man.

Der Schauspieler von Iron Man, der in der originalen Film-Trilogie mitspielte, wird allerdings nie wieder als Iron Man auf der Leinwand zu sehen sein. Ein Comeback von Robert Downey Jr. auf der großen Leinwand bleibt damit ausgeschlossen: Marvel-Chef erklärt, warum Robert Downey Jr. nie wieder als Iron Man zurückkehren wird