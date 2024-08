Tom Cruise hätte einer der beliebtesten Marvel-Helden sein können, aber jemand anderes war billiger

Wenn es einen Schauspieler gibt, der für viele das Gesicht des MCU ist, dann ist das Robert Downey Jr. Er wirkte schon immer wie die perfekte Wahl für Tony Stark a.k.a Iron Man. Doch ursprünglich war Tom Cruise für die Rolle angedacht, aber er war zu teuer.

Um welchen Schauspieler geht es? Robert Downey Jr. ist mittlerweile das Gesicht von Iron Man. In vielen aktuellen Comics sieht der Charakter genauso aus. Ursprünglich sollte aber Tom Cruise die Rolle des Milliardärs spielen.

Das war noch vor der Zeit des MCU und der Planung eines großen Universums. Wie Kevin Feige, der Präsident der Marvel Studios, in dem Buch MCU: The Reign of Marvel Studios erklärt, war der eigentliche Plan, Tom Cruise zu engagieren, aber er war schlichtweg zu teuer. Letztendlich wurde es Robert Downey Jr., der dadurch seine Karriere retten konnte. (via CinemaBlend)

Robert Downey Jr. ging es vor Iron Man nicht gut

Wieso hat man Robert Downey Jr. genommen? Im Buch erzählt Feige, dass zu der Zeit, als Fox noch die Rechte an Iron Man hatte, geplant war, Tom Cruise als Iron Man zu casten. Der wollte aber eine hohe Gage haben. Zu der Zeit war Marvel nicht so groß wie heute. Das Risiko wollte Fox nicht eingehen.

Zehn Jahre zuvor, als die Rechte an Iron Man bei 20th Century Fox lagen, hatte der damals vierunddreißigjährige Tom Cruise mit der Idee geliebäugelt, Stark zu spielen. Laut Feige war Cruise’ damalige Gage jedoch höher, als selbst ein profitables Studio wie Fox bereit war, für einen unerprobten Superhelden ein Risiko einzugehen. Kevin Feige in MCU: The Reign of Marvel Studios (Quelle: CinemaBlend)

Das war noch in den 90ern, wie filmstories.co.uk berichtet. Das Studio New Line schnappte sich 2000 die Iron-Man-Rechte von Fox. New Line plante ihren eigenen Iron-Man-Film für 2006. Weil die Produktion aber bis 2005 nicht begonnen hat, konnte New Line die Rechte nicht verlängern. Das war gut für Marvel, die an dem Punkt schon selber planten, eigene Filme zu produzieren.

2008 erschien dann Iron Man von den Marvel Studios mit Robert Downey Jr. Der Film war der Start des MCU.

Wie hoch war die Gage von Robert Downey Jr.? Wie CBR zeigt, erhielt Robert Downey Jr. knapp 500.000 Dollar als Gage für den ersten Film. Durch den Erfolg und eine Beteiligung von 0,05 Prozent, konnte er aber auf 2 Millionen Dollar kommen.

Laut CBR kommt Robert Downey Jr. mit allen Filmauftritten im MCU bis Endgame auf Einnahmen von 386 bis 421 Millionen Dollar. Ob sich ein Iron-Man-Film von Fox für Tom Cruise auch so ausgezahlt hätte, sei zu bezweifeln, da Fox natürlich nicht die Rechte am gesamten Marvel-Kosmos hatte.