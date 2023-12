„Habe noch nie jemanden gesehen, der sich so hart vorbereitet hat“ – Tom Cruise ging für einen Sci-Fi-Film an sein Limit

Für den Sci-Fi-Film Edge of Tomorrow wurde den beiden Hauptdarstellern Tom Cruise und Emily Blunt körperlich einiges abverlangt. So mussten sie sich in einem intensiven Training auf ihre Rollen vorbereiten, um die hohen Anforderungen des Drehs erfüllen zu können.

Was ist Edge of Tomorrow für ein Film? Der Sci-Fi-Film unter der Regie von Doug Liman erschien im Jahr 2014 und dreht sich um Major Bill Cage (gepsielt von Tom Cruise), der im Kampf gegen Aliens stirbt und daraufhin in einer Zeitschleife festhängt.

Immer wieder erlebt er den schicksalhaften Tag und versucht gemeinsam mit Rita Vrataski (Emily Blunt) einen Weg zu finden, die Aliens endgültig zu besiegen.

Dabei stellten nicht nur die Rollen an sich, sondern auch ein bestimmtes Outfit, eine große körperliche Herausforderung für die Schauspieler dar, auf die sie sich intensiv vorbereiteten.

Tom Cruise als engagierter Trainingspartner

Emily Blunt trainierte 3 Monate lang, 6 Tage die Woche, um sich auf Edge of Tomorrow vorzubereiten. Von Yoga, bis hin zu Gewichtheben war alles Mögliche dabei – auch Martial Arts Training.

„Ich habe sogar Krav Maga gelernt, eine tödliche Kampfsportart, bei der man so ziemlich alles, einschließlich der Zähne, zum Zerstören benutzt“, erzählte Blunt. „Das hat ziemlich viel Spaß gemacht.“

Dabei trainierte sie nicht nur allein, sondern auch gemeinsam mit Schauspielkollegen Tom Cruise. Der Regisseur Doug Liman war der Meinung, dass sie damit einen der besten Trainingspartner überhaupt für den Film an ihrer Seite hatte.

Er lobte die harte Arbeit von Cruise und war begeistert, wie sehr sich der Schauspieler reinhing:

Sie hatte den großen Vorteil, Tom Cruise als Trainingspartner zu haben. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich körperlich so hart auf eine Rolle vorbereitet hat wie Tom Cruise. Doug Liman, Quelle: Fandomwire

Denn nicht nur Emily Blunt, sondern auch der action-erprobte Tom Cruise musste ausgiebig trainieren, um in der richtigen körperlichen Verfassung für Edge of Tomorrow zu sein.

Warum war der Film so herausfordernd? Wie Tom Cruise gegenüber USA Today Live erklärte, stellten schon allein die Exoskelett-Anzüge, die die Schauspieler im Film trugen, eine große Herausforderung dar.

„Einer der Anzüge mit den Engelsflügeln hatte ein Scharfschützengewehr und einen Raketenwerfer auf dem Rücken und wog etwa 130 Pfund [38 Kilo]. Ich muss darin sprinten. Es war körperlich anstrengend“.

