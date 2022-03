Elden Ring: So findet ihr das Schwert der Nacht und der Flamme, bevor es generft wird

Die aktuell beste Waffe in Elden Ring ist das Schwert der Nacht und der Flamme. Diese mächtige Klinge braucht zwar ein spezielles Build, ist aber auch wegen eines Bugs aktuell die beste Waffe im Spiel. MeinMMO sagt euch, wie ihr den etwas versteckten Fundort findet und wie ihr sie richtig nutzt.

In Elden Ring gibt es aktuell 309 Waffen, zu denen wir eine Tier List erstellt haben. Trotz dieser riesigen Auswahl hat die Community aktuell aber eine klare Meinung, was die aktuell beste Waffe im Spiel ist: das Schwert der Nacht und der Flamme.

Dieses Schwert mag auf den ersten Blick etwas abschrecken, denn es benötigt ein sehr spezielles Build, was für viele Spieler unattraktiv ist. Doch dieses Schwert hat ein unglaublich starkes Waffentalent, was im PvP und PvE problemlos alles zerstört. Dass es so stark ist, liegt wohl auch an einem Bug.

Wir sagen euch, wie ihr das Schwert findet, solange es noch so unbeabsichtigt übermächtig ist.

Schwert der Nacht und der Flamme (Sword of Night and Flame) – Fundort

Wo finde ich die Waffe? Das Schwert der Nacht und der Flamme findet ihr im Haus Caria. Diesen gruseligen Part der Map mit abscheulichen Gegnern findet ihr in der Region Liurnia, direkt nördlich von der Akademie Raya Lucaria.

Wenn ihr durch das große Tor im Süden das Haus Caria betretet, haltet euch links und arbeitet euch vor, bis ihr in einem Gebäude nach einigen Treppen den Ort der Gnade „Untere Ebene des Anwesens“ findet.

Von hier aus lauft ihr der Mauer entlang, wie auf dieser Karte eingezeichnet.

Vom Ort der Gnade „Untere Ebene des Anwesens“ im Haus Caria folgt ihr dieser Strecke, um nach einigen Dächersprüngen eine Truhe zu finden.

Lauft vom Ort der Gnade geradeaus bis zum ersten Turm.

Vom ersten Turm nach links (Richtung Norden) zum zweiten Turm.

Vom zweiten Turm lauft ihr nach rechts (Richtung Osten), aber nur bis ungefähr zur Hälfte.

Ab ungefähr der Hälfte des Weges seht ihr, dass links am Pfad große Stücke abgebrochen sind. Das zeigt euch, wo ihr abspringen müsst.

Wenn ihr von dem abgebrochenen Pfad links nach unten schaut, seht ihr ein Dach. Auf dieses müsst ihr springen.

Haltet euch auf diesem Dach links und springt an der abgebrochenen Stelle einer Mauer auf das nächste Dach. Springt nicht versehentlich gleich in die Luke!

Nehmt die Leiter an der Luke.

In dem Raum, in dem ihr jetzt seid, findet ihr eine Truhe. In dieser findet ihr das Schwert.

Wenn ihr diesen Schritten lieber in Videoform folgen wollt, gibt es hier einen englischen Guide von YouTuber Mitt Gaming:

Schwert der Nacht und Flamme – Darum ist es die aktuell beste Waffe im Spiel

Warum ist diese Waffe so gut? Mehr noch als das ebenfalls überragend starke Mondschleier-Katana ist das Schwert der Nacht und der Flamme für die Fans die aktuell beste Waffe in Elden Ring. Das liegt insbesondere an dem Waffen-Talent, der Nacht- & Flammenhaltung, was wohl auch etwas mit einem Bug zu tun hat.

Das Talent der Waffe macht es zu der aktuell stärksten im Spiel

Mit dem Talent nehmt ihr eine Haltung ein, aus der ihr 2 starke Zauber abfeuern könnt. Beide dieser Angriffe machen massiven Schaden und geben euch mächtige Angriffsoptionen auf Distanz und im Nahkampf:

Ein leichter Angriff aus der Haltung erzeugt einen magischen Laserstrahl

Ein schwerer Angriff führt zu einem mächtigen Flammenschlag

Dazu ist der Magie-Strahl vermutlich dank eines Bugs stärker als gewollt. Auf reddit wird vermutet, dass die Entwickler der Waffe den falschen, zu starken magischen Laser gegeben haben. Es ist also gut möglich, dass diese Waffe nach einem Patch deutlich schwächer wird.

Welches Build brauche ich für diese Waffe? Für das Schwert der Nacht und der Flamme braucht ihr ein sehr spezielles Build, was an den nötigen Attributen für die Waffe liegt:

Stärke: 12

12 Geschick: 12

12 Weisheit: 24

24 Glaube: 24

Wenn ihr dieses starke Schwert nutzen wollt, müsst ihr also voraussichtlich euren Build umstellen, was dank des Reskillens glücklicherweise sehr einfach geht.

Wie ihr das Schwert der Nacht und der Flamme nutzen könnt, und welches Build sich dafür gut eignet, zeigt euch dieses Video vom kontroversen Channel Fextralife:

Das ist der Fundort und eine kurze Einordnung von dem Schwert der Nacht und der Flamme, der aktuell stärksten Waffe im Spiel.

Nutzt ihr diese Waffe? Wie findet ihr sie? Glaubt ihr, sie ist OP und muss generft werden? Oder findet ihr das alles okay, wie es ist. Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

