Elden Ring: So findet ihr das Mondschleier-Katana, eine der besten Waffen im Spiel

Das Mondschleier-Katana gehört in Elden Ring zu den absolut besten Waffen im Spiel. Dazu nutzt es das wohl stärkste allgemeine Build in dem Action-RPG. Wir sagen euch, wo ihr das Katana findet, was für Attribute ihr dafür braucht und warum es so gut ist.

Was ist das für eine Waffe? Der Mondschleier gehört zu den Katanas in Elden Ring. Allein das würde schon reichen, damit es zu den besten Waffen im Spiel gehört.

Das Mondschleier-Katana ist aber auch gleich die beste Waffe dieser mächtigen Kategorie. Deshalb gehört es in unserer Tier-List auch klar zu den aktuell 3 besten Waffen in Elden Ring.

Wo finde ich die Waffe? Das Mondschleier-Katana könnt ihr schon sehr früh im Spiel finden. Es befindet sich im Gaeltunnel, der genau an der Grenze zwischen der Startregion Limgrave und Caelid im Osten liegt.

Im Gaeltunnel, an der Grenze zwischen Limgrave und Caelid, findet ihr das mächtige Katana.

Das Katana bekommt ihr, wenn ihr den Magmalindwurm am Ende des Tunnels besiegt. Falls ihr Probleme mit dem Boss habt, könnt ihr auch andere Spieler im Koop zur Hilfe rufen oder die Geisterasche verwenden.

Was sind die Eigenschaften der Waffe?

Das Mondschleier-Katana brilliert insbesondere dank des einzigartigen Talentes der Waffe.

Schadenstyp: Schnitt/Stich

Schnitt/Stich Passiveffekte: Löst Blutverlust aus (50).

Löst Blutverlust aus (50). Anfängliche Attributsskalierung : Stärke: E Geschick: D Weisheit: C

: Nötige Attribute: Stärke: 12 Geschick: 18 Weisheit: 23

Gewicht: 6.5

6.5 Einzigartiges Talent: Flüchtiges Mondlicht

Was macht die Waffe so gut? Katanas werden in der Community aktuell als allgemein beste Waffen im Spiel gesehen. Das liegt an den flexiblen Kombos, die ihr mit diesen Waffen nutzen könnt. Dazu haben die meisten als Passiveffekt die Blutung, die zu den stärksten Effekten im Spiel gehört und ein absoluter Bosskiller ist.

Dieses Video zeigt euch einen starken Build mit dieser Waffe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Weil das Mondschleier-Katana mit einem hohen Weisheits-Attribut noch besser wird, habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, mit eurem Build auf die mächtigen Zauber im Spiel zurückzugreifen.

Wirklich überragend ist das Katana aber dank des Waffentalents, „Flüchtiges Mondlicht“. Mit dem Talent wechselt ihr in eine besondere Haltung, aus der ihr einen schnellen Magie-Strahl abfeuert.

Je nachdem, ob ihr einen starken oder leichten Angriff aus der Haltung macht, ist dieser Strahl vertikal oder horizontal.

Diese magische Lichtwelle hat eine große Reichweite, macht gleichzeitig Magie- und Blutungschaden und richtet zusätzlich großen Haltungsschaden bei euren Gegnern an.

Dieser Angriff kann also alles, was man sich von einem Angriff nur wünschen könnte, weshalb dieses Katana zu den besten Waffen im Spiel gehört.

Das Mondschleier-Katana ist also eine noch bessere und vielseitig einsetzbare Version vom ohnehin großartigen Uchigatana.

Wie steht ihr zu dieser Waffe? Habt ihr sie schon ausprobiert? Wenn ja, was ist euer Lieblingsbuild mit der Waffe? Findet ihr sie zu stark? Sagt es uns in den Kommentaren!

