Hat Elden Ring Crossplay zwischen PC, PS5 und Xbox? Das ist bisher dazu bekannt

Elden Ring hat einige Multiplayer-Komponenten wie Koop und PvP. Da stellt sich vielen die Frage: Kann ich auch via Crossplay mit Freunden auf anderen Plattformen spielen? MeinMMO verrät euch, was dazu bekannt ist.

Was ist Crossplay? Dieses Feature ermöglicht euch in vielen Spielen, plattformübergreifend mit anderen Spielern Multiplayer zu zocken. So könnt ihr beispielsweise auf dem PC mit Freunden spielen, die auf PlayStation oder Xbox unterwegs sind.

Seit einigen Jahren ist dieses Feature in immer mehr Multiplayer-Titeln zu finden. In den früheren Spielen von Elden-Ring-Entwickler FromSoftware gab es das bisher aber noch nicht. Die Dark-Souls-Reihe bot kein Crossplay, trotz Koop und PvP.

Leider muss man bei Elden Ring festhalten: Das Action-RPG bietet nach aktuellem Stand nur ein sehr eingeschränktes Crossplay-Feature.

Elden Ring hat CrossGen-Multiplayer, aber kein richtiges Crossplay – zumindest in der Beta

Das wissen wir bisher: Mitte November 2021 gab es einen Netzwerktest, bei dem Elden Ring von Teilnehmern getestet werden konnte. Dabei waren auch sämtliche Multiplayer-Komponenten verfügbar.

In diesem Beta-Test gab es kein richtiges Crossplay. Es war nicht möglich, beispielsweise als PC-Spieler mit Freunden auf Xbox oder PlayStation zu spielen.

Immerhin erlaubte die Beta von Elden Ring, dass PS4- und PS5-Spieler gemeinsam spielen konnten, das gleiche gilt für Xbox-Series- und Xbox-One-Spieler.

Das ist aber nicht weiter verwunderlich, wahrscheinlich teilen sich diese Plattformen die jeweils gleichen Server.

Wie sieht es mit der Vollversion aus? Bisher ist nicht klar, ob es in dem Punkt Unterschiede zur Beta geben wird. FromSoftware hat sich dazu bisher auch nicht wirklich geäußert.

Es besteht also eine klitzekleine Möglichkeit, dass die Vollversion noch umfangreichere Crossplay-Optionen liefert.

Crossplay zwischen PC und Konsole nahezu ausgeschlossen

Wie wahrscheinlich ist das? Bedenkt, dass sich hierbei um Spekulationen handelt. Ein offizielles Statement gibt es zu Crossplay noch nicht. Schaut man sich aber die Dark-Souls-Reihe und ihren Multiplayer an, sollte man nicht damit rechnen.

Besonders die PC-Version dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen sein. Dort sind im Multiplayer von Dark Souls besonders häufig Hacker unterwegs, wie man an diversen Clips auf YouTube sehen kann.

Hier beispielsweise ein Video von Dark-Souls-YouTuber Prod:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Hier sieht man auch häufig die absurden Charakter-Kreationen, die sich Spieler mittels Hacks einfallen lassen. Solche verrückten Figuren sind auch in Elden Ring wahrscheinlich, wie wir dank einer geleakten, frühen Version des Charakter-Editors wissen.

Zumindest die PC-Version dürfte also so ziemlich ausgeschlossen sein. Traditionell gibt es hier zusätzlich zahlreiche Modifikationen, die von Spielern gebaut werden und die tiefgreifende Änderungen an den Mechaniken vornehmen können.

Auf Konsolen ist das nicht möglich, hier könnte es mit Crossplay im Multiplayer zu Problemen kommen.

Möglicherweise ermöglicht FromSoftware noch Crossplay zwischen Xbox und PlayStation. Ihr solltet aber nicht damit rechnen.

Wenn ihr wissen wollt, wie der Multiplayer eigentlich genau funktioniert, schaut doch hier in unserer Übersicht zu Elden Ring vorbei: Alle Infos zu Koop und PvP