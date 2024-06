Elden Ring: So aktiviert ihr Power Stance und profitiert von absurdem Schaden

In Elden Ring gibt es viele Waffen und Talente, die euren Spielstil mächtiger machen können, doch keiner ist so mächtig wie der Power Stance. Wie ihr diese Mechanik nutzt und warum sie so stark ist, erfahrt ihr hier.

Wie aktiviere ich Power Stance? Die Mechanik wird aktiviert, sobald ihr zwei Waffen derselben Gattung mit euch führt. Achtet darauf, dass ihr die nötigen Attribute für die Waffen erreicht habt, sonst funktioniert der Power Stance nicht.

Habt ihr beide Waffen nun in der Hand, drückt ihr beim Attackieren folgende Taste:

PC: rechte Maustaste

PS4 und PS5: L1

Xbox: LB

Was ist Power Stance? In Elden Ring gibt es eine Mechanik, die Spieler noch aus Dark Souls 2 kennen und das ist der Power Stance. Mit Power Stance könnt ihr zwei Waffen gleicher Gattung führen und sie harmonisch miteinander schwingen.

Nutzt ihr zum Beispiel zwei Dolche und führt diese in jeweils der linken und rechten Hand, schaltet ihr neue Angriffe frei, die nicht nur schneller, sondern auch effektiver sind. Vor allem Blood-Builds profitieren vom Power Stance, da ihr so schneller den Statuseffekt auslösen könnt.

Power Stance ist mächtig, doch kann die Mechanik auch mit Builds mithalten, die nur eine Waffe führen? Wir beantworten euch die Frage.

Power Stance oder eine Waffe in zwei Hände?

Was ist mächtiger? Das hängt davon ab, wie euer Build geschmückt ist. Es gibt Builds, die sich auf Statuseffekte spezialisieren. Kälte, Gift, Scharlachfäule oder Blutungen erzeugen bei Gegnern einen Effekt, der über mehrere Attacken erst ausgelöst werden muss.

Bei einem solchen Build ist es wichtig, viele Treffer landen zu können, um schnell den Effekt auszulösen. Im Power Stance ist das leicht, vor allem, wenn ihr die richtigen Waffen ausgerüstet habt.

Zwei Dolche oder Doppelklingen in der Hand sorgen mit ihren Sprungangriffen oder Kombos dafür, dass eure Gegner schnell und in kürzester Zeit viele Treffer gesteckt bekommen. Bei solchen Builds ist der Power Stance am mächtigsten.

Solltet ihr jedoch ein Build mit Schild führen wollen, ist der Power Stance hinderlich. Ihr könnt nicht blocken und müsst euch auf eure Ausweichkünste verlassen. In diesem Fall wäre es vom Vorteil, die Waffe in zwei Hände zu nehmen, um euren Schaden so zu maximieren.

Kann ich einzigartige Talente im Power Stance verwenden? Ja, das geht, ihr müsst aber beachten, von welcher Waffe ihr das einzigartige Talent nutzen möchtet. Tragt ihr zwei Großschwerter und einer davon ist die Blasphemische Klinge, dann könnt ihr das Talent nur nutzen, wenn sich die Blasphemische Klinge in eurer rechten Hand befindet.

Um im Power Stance diese Talente verwenden zu können, aktiviert ihr wie gewohnt auf der PS4 & PS5 die L2, auf Xbox LT und auf PC Shift und rechte Maustaste.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich des Power Stance. Wie findet ihr die Mechanik? Nutzt ihr sie in den Zwischenlanden oder greift ihr zum Schild, um euch im Kampf schützen zu können? Lasst es uns wissen! Den allgemein besten Build findet ihr hier: Elden Ring: Der allgemein beste Build aktuell – So spielt ihr ihn