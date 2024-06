Elden Ring: So startet ihr eure Reise ins DLC

Um den DLC in Elden Ring zu beginnen, müsst ihr einige Dinge erledigt haben. Damit ihr wisst, wie ihr in die Schattenlande kommt, zeigen wir euch in unserem Guide die notwendigen Schritte.

Wie komme ich ins DLC? Um in den DLC von Elden Ring zu gelangen, müsst ihr zuerst zwei Bosse erledigt haben:

Sternengeißel Radahn

Mohg, Fürst des Blutes

Habt ihr beide besiegt, kehrt ihr zurück zu Mohgwyns Palast zurück und besucht den modrigen Kokon von Miquella. Neben diesem werdet ihr auch einen neuen NPC antreffen: Leda. Sie wird euch einige neue Infoschnipsel zum DLC mitteilen.

Berührt die Hand von Miquella und werdet so teleportiert

Habt ihr euren Plausch beendet, müsst ihr nur noch mit dem vertrockneten Arm von Miquella interagieren und werdet sofort ins neue Gebiet der Schattenlande teleportiert. Wir zeigen euch nun, wo und wie ihr am besten Radahn und Mohg besiegen könnt.

Radahn finden und besiegen

Wo finde ich Radahn? Um Radahn zu finden, müsst ihr Schloss Rotmähne in Caelid aufsuchen. Habt ihr den Ort der Gnade „Unpassierbare große Brücke“ erreicht, benutz den Teleporter auf der linken Seite (siehe Bild 1).

Ihr werdet nun ins Innere des Schlosses teleportiert. Lauft Richtung norden und sprecht mit Ritter Jerren um das Fest zu starten. Habt ihr die Ansprache gehört, könnt ihr weiter Richtung Norden marschieren, um den Aufzug zu nehmen.

Nun könnt ihr ein weiteres Portal nehmen, um auf das Schlachtfeld von Radahn zu gelangen.

Das Portal auf der unpassierbaren großen Brücke bringt euch ins Schloss Folgt den Pfeilen in Richtung der Kampfarena

Wie besiege ich Radahn am besten? Radahn kann leicht besiegt werden, wenn ihr Waffen mit Blutungsschaden mit euch führt und die Kämpfer in der Arena beschwört. Werden eure Kollegen besiegt, müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn ihre Rufsiegel erscheinen immer wieder an den geisterhaften Fahnen.

Mohg finden und besiegen

Wo finde ich Mohg? Um Mohg zu finden, gibt es zwei Möglichkeiten:

Ihr schließt die Quest von Varré dem Feldchirurgen ab, bis er euch das Item „Medaille des Reinblutritters“ übergibt. Nutzt das Item, um euch in das Gebiet des Blutfürsten zu teleportieren.

Sucht im Geweihten Schneefeld nordöstlich der Ruinen von Yelough Anix nach einem blutigen Portal. Besiegt den Blutadlingen, der euch als Eindringling heimsucht und aktiviert so das Portal.



Seid ihr in sein Reich eingedrungen, könnt ihr unsere Karte dazu nutzen um den Weg in sein Palast zu finden.

Folgt den markierten Weg – Achtet auf aggressive Feinde

Wie besiege ich Mohg am besten? Mohg ist ein zäher Bursche, doch es gibt verschiedene Builds, um ihn zu besiegen. Entweder ihr benutzt als Magier euren Kometen von Azur oder setzt auf Blutungsschaden. Vergesst aber nicht eines der wichtigsten Tränke, denn dieser kontert eines seiner unfairsten Angriffe.

Mehr Details darüber, wie ihr ihn leichter besiegen könnt, erfahrt ihr in unserer detaillierten Übersicht.

Das waren alle Infos, wie ihr ins neue DLC-Gebiet von „Shadow of the Erdtree“ gelangt. Habt ihr weitere Fragen und Wünsche, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren äußern. Mehr Tipps und Tricks zu Elden Ring findet ihr in unserer großen Infosammlung: Elden Ring: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht