Elden Ring: Mohg hat einen der unfairsten Angriffe, doch ein Trank lässt sie euch entspannt ignorieren

In Elden Ring müsst ihr Mohg besiegen, um Zugang zum neuen DLC zu erhalten. Das Problem: Der Kultanführer hat eine tödliche Attacke, die euch in den meisten Fällen sicher erledigt. Wir zeigen euch, wie ihr seinen unfairsten Angriff gekonnt ignorieren könnt.

Was ist das für eine Attacke? Im Kampf gegen Mohg wird euch der Fürst mit verschiedenster Blutmagie vernichten wollen. Einer dieser Attacken ist das Blutungsritual, indem Mohg euch dreimal verflucht, um dann mit seinem Dreizack drei fatale Blutungen zu erzeugen, die euer ganzes Leben pulverisieren können.

Solltet ihr keinen riesigen Lebensbalken besitzen, bedeutet das für euch ein schnelles Ende. Bevor ihr aber jetzt zu Rennala reist, um eure Vitalität zu erhöhen, können wir euch einen Trick zeigen, mit dem ihr seine unfaire Attacke überleben könnt.

Wundersame Arzneimischung rettet euch

Wie kann ich die Attacke kontern? Obwohl die „Nihil“-Attacke von Mohg ausweglos erscheint, gibt es eine Träne für die Wundersame Arzneimischung, die euch den Angriff ignorieren lässt und das ist die „Läuterkristallträne“.

So sieht die Träne aus die ihr braucht Der Weg zur Zweiten Kirche von Marika

Nehmt ihr diese Träne ein, entsteht um euch herum eine rote Blase. Diese Blase läutert den Fluch, den Mohg auf euch loslässt. Sollte der Fürst also seine Attacke ausführen und mit seinem Speer in den Himmel stechen, bekommt nicht ihr den Schaden, sondern eure Blase. Das geht so weit, bis eure Blase zerplatzt. Während also Mohg mit seinem Ritual beschäftigt ist, könnt ihr munter auf ihn einschlagen.

Wo finde ich die Träne? Um die Träne zu ergattern, müsst ihr in Atlus-Plateau die „Zweite Kirche von Marika“ besuchen. Sie befindet sich in nordöstlicher Richtung vom „Großen Aufzug von Dectus“ aus. Habt ihr die Kirche gefunden, müsst ihr nur noch den Eindringling Eleonora besiegen. Nach eurem Kampf lässt sie einige Items fallen, darunter auch die Läuterkristallträne.

Wie besiege ich Mohg am besten? Mohg ist ein ernstzunehmender Gegner mit starkem Schaden und ausgefallenen Talenten. Der Blutfürst ist aber anfällig für Blutungen. Schwerter wie die Blutigen Ströme oder Builds, die diesen Status-Effekt nutzen, sind vom Vorteil und lassen seinen Lebensbalken schmelzen.

Nutzt zudem noch Mohgs Kette, um ihn an die Erde zu binden und ihn für einige Sekunden bewegungsunfähig zu machen. Das Item findet ihr in der Kanalisation von Leyndell in der Nähe von zwei Riesenhummern. Zwei starke Builds, die Mohg pulverisieren können, haben wir euch hier aufgelistet: Elden Ring Mohg Location: So findet und besiegt ihr den mächtigen Blutfürsten