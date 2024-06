Elden Ring: So besiegt ihr ganz leicht den Boss, der euch den Weg zum DLC Shadow of the Erdtree versperrt

In Elden Ring müsst ihr euch den Weg zum DLC „Shadow of the Erdtree“ verdienen. Zwei Bosse versperren euch den Zugang und einer von ihnen wurde von 60 % der Spieler nicht einmal besiegt. Wir zeigen euch, wie ihr Mohg, den blutigen Fürsten leicht besiegen könnt.

Welcher Boss ist gemeint? Um Zugang zum DLC zu erlangen, müsst ihr laut dem Chef von Elden Ring zwei Bosse besiegen: Sternengeißel Radahn und Mohg, Fürst des Blutes. Während Radahn von vielen Spielern besiegt werden kann, ist Mohg ein zäher Brocken.

Seine Fähigkeiten der Blutmagie gebündelt mit seinem heiligen Speer machen aus ihm eine ernsthafte Bedrohung. Bis zu 60 % der Spieler auf Steam und PlayStation haben diesen Boss noch nicht einmal besiegt, obwohl er für den Start des kommenden DLCs wichtig ist. Damit ihr also zum Start des DLCs vorbereitet seid, zeigen wir euch zwei Taktiken, wie ihr den Boss mit Leichtigkeit besiegen könnt.

Blutung mit Gleve der Dunkelkavallerie

Wie funktioniert die Taktik? Obwohl Mohg in Ekstase gerät, wenn er Lebewesen bluten lässt, ist er selbst sehr anfällig für Blutungen. Für den Kampf benötigt ihr folgende Dinge:

Gleve der Dunkelkavallerie Fundort: Findet ihr in der Nähe der „Kirche von Bellum“ nordöstlich der Akademie von Raya Lucaria

Kriegsasche: Wirbelhiebe Fundort: Besiegt Edgar in Schloss Morne oder bei der Hütte des Rächers südwesltich von Raya Lucaria. Extrahiert die Kriegsasche aus der Hellebarde, die ihr von Edgar bekommen habt

Blutfett Fundort: Kann hergestellt werden, wenn ihr das Handbuch [6] des nomadischen Kriegers aufgesammelt habt. Das Buch befindet sich an einer Leiche auf Festung Haight, am östlichen Rand von Limgrave

Scherbe von Alexander (Talisman) Fundort: Schließt die Quest von Alexander ab

Carianisches Filigranwappen (Talisman) Fundort: Kann von Iji dem Schmied gekauft werden

Mohgs Kette (Gebrauchsgut) Fundort: Wird in Leyndell in der Kanalisation von zwei riesigen Hummern bewacht. Nutzt dazu den Ort der Gnade „Unterirdische Straße“

Auch nützlich sind folgende Dinge: Flamme, gib mir Kraft! (Anrufung) Gekochte Krabbe (Verbrauchsgut)



Sucht euch am besten noch zwei weitere Spieler, die euch helfen und Mohg ablenken können oder nutzt die Geisterasche „Imitatorträne“. Geht nun zu Mohg und nutzt seine Kette. Durch dieses Item wird er temporär an den Boden getackert.

Nutzt nun eure mit Blutfett beschmierte Gleve und aktiviert eure Wirbelhiebe. Mohg sollte dann so schnell Lebenspunkte verlieren, dass er sein Blutritual ausführt und er erstmal damit beschäftigt ist. Ihr wirbelt weiter neben ihm her, bis er durch den Schaden der Waffe und eure Blutungseffekten stirbt. Die Taktik braucht einige Anläufe, ist jedoch eine sichere Methode Mohg zu besiegen.

Magier-Build mit Azurs Komet

Wie funktioniert die Taktik? Eine weitere leichte Variante ist ein starkes Magier-Build zu verwenden, der Azurs Komet nutzt. Folgende Items benötigt ihr:

Azurs Schimmersteinkrone Fundort: Findet ihr südöstlich von Haus Vulkan in der Nähe des Einsiedlerdorfs. Folgt dazu der Quest von Sellen und sammelt den Helm mitsam Rüstung bei den Überbleibseln von Azur ein

Azurs Komet (Zauber) Fundort: Findet ihr südöstlich von Haus Vulkan in der Nähe des Einsiedlerdorfs. Folgt dazu der Quest von Sellen und sammelt den Helm mitsamt Rüstung bei den Überbleibseln von Azur ein

Terra Magica (Zauber) Fundort: Ihr findet den Zauber nach dem Abschluss des Dungeons „Kristallhöhle der Akademie“, die sich unterhalb der Akademie an der westlichen Felswand befindet. Besiegt die Bosse, nehmt einen Aufzug und öffnet in einem Turm die Truhe mit dem Zauber.

Götzenmasse-Talisman Fundort: Findet ihr in der Truhe auf dem Turm „Albinaurischer Turm“ östlich auf dem geheimen Schneefeld, das zum Haligbaum führt

Magischer Skorpiontalisman Fundort: Kann ergattert werden, wenn ihr Seluvis bei seiner Quest helft.

Godfreys-Ikone Fundort: Besiegt den Boss im Siegelgefängnis des goldenen Stammbaums

Quallenschild Fundort: Findet ihr nördlich am Ort der Gnade „Fuß der Vier Glockentürme“ an einem kaputten Wagen

Lusats Schimmersteinstab Fundort: Findet ihr nördlich vom Ort der Gnade „Sellias Aufgang“ nachdem ihr zwei Nox-Kämpfer besiegt habt. Öffnet nach dem Kampf in der Nähe eine Truhe.

Himmelblaue Geheimnisträne Fundort: Besiegt den Avatar des Erdenbaums in der Nähe des Dorfs der Rasenden Flamme südlich vom Ort der Gnade „Großer Aufzug von Dectus“

Gesprungene Magieschleierträne Fundort: Findet ihr am Niederen Erdenbaum auf Mt. Gelmir, wenn ihr den Boss in der Nähe besiegt. Der Baum befindet sich östlich von Haus Vulkan.



Habt ihr alles beisammen, müsst ihr nur noch die Nebelwand durchschreiten. Aktiviert den Zauber „Terra Magica“ sowie euren Quallenschild und trinkt dann eure Flasche der wundersamen Arznei. Nun nutz ihr Azurs Komet und haltet die ganze Zeit auf Mohg drauf, während er auf euch zuläuft. Ihr werdet sehen, wie schnell sein Leben runterbrennt.

Das waren unsere leichten Optionen wie ihr mit Mohg, dem Fürst des Blutes fertig werdet. Der Boss ist zäh, doch es gibt immer Taktiken und Tipps wie man Mohg in die Knie zwingen kann. Habt ihr weitere Tipps oder Tricks für Befleckte, die in Not sind? Dann lasst gerne einen Kommentar da. Unsere Kollegen von der GameStar haben ein nützliches Heft mit 164 Seiten auf die Beine gestellt, mit dem ihr euch zu Elden Ring optimal informieren könnt.