Viel zu starke Kriegsasche in Elden Ring „schmilzt die Bosse“ – So kriegt ihr sie

Die Kriegsasche ist ein neues Feature in Elden Ring, mit der ihr euren Waffen neue Fähigkeiten und Attribute geben könnt. Die Kriegsasche „Blutiger Schnitt“ hat sich in der Community zu einem Geheimtipp entwickelt, viele finden sie sogar OP. MeinMMO sagt euch, wie ihr sie findet.

Was ist Kriegsasche? Während ihr Elden Ring spielt, sammelt ihr regelmäßig neue Kriegsasche. Diese bekommt ihr als Drop von bestimmten Bossen oder von weiß-leuchtenden Skarabäen.

Mit einer Kriegsasche könnt ihr eure Standard-Waffen mit neuen, losgelösten Skills ausrüsten und ihre Attributs-Skalierung ändern. Zu den Standard-Waffen zählen alle Waffen, die ihr mit üblichen Schmiedesteinen aufrüsten könnt. Waffen, die Dunkelschmiedesteine nutzen, können keine Kriegsasche verwenden.

So nutzt ihr ein Waffen-Talent: Jede Waffe hat standardmäßig ein Talent. Bei Standard-Waffen könnt ihr dieses mit der Kriegsasche auch austauschen.

Um ein Waffen-Talent zu verwenden, habt ihr 2 Möglichkeiten:

Tragt eure Waffe zweihändig und drückt anschließend L2 (PlayStation), LT (Xbox) oder Shift + Rechte Maustaste (PC)

Nutzt ein Schild mit dem Talent „Kein Talent“ und drückt L2 (PlayStation), LT (Xbox) oder Shift + Rechte Maustaste (PC)

Nicht jede Kriegsasche kann allerdings für jede Waffen-Art ausgerüstet werden. Kriegsasche, die etwa zur Affinität „Schwer“ gehören, funktionieren etwa nur bei Schwertern, Äxten und Hämmern; Kriegsasche mit der Affinität „Solide“ hingegen nur bei Schwertern und Speeren.

Welche Kriegsasche ist die beste? Ganz klar zu den besten Kriegsaschen im Spiel gehört die Kriegsasche „Blutiger Schnitt“ – viele glauben auch, dass sie viel zu stark ist und einen Nerf braucht.

Wir sagen euch, wo ihr sie findet und warum sie so stark ist.

Elden Ring: Kriegsasche Blutiger Schnitt finden

Wo findet ihr die Kriegsasche? Blutiger Schnitt findet ihr in der Festung Haight. Diese befindet sich am östlichen Ende von Limgrave. Somit könnt ihr diese starke Kriegsasche also schon früh einsacken.

In der Festung Height müsst ihr euch bis an die Spitze der Festungsmauer vorwagen. Dort wartet ein Ritter auf euch. Sobald ihr den getötet habt, ist die Kriegsasche in eurem Besitz.

Die Festung Haight ist keine außergewöhnlich schwere Aufgabe, ihr solltet also auch früh im Spiel mit dem Ritter zurechtkommen können. Weicht seinen langsamen Angriffen aus und versucht, euch hinter ihn zu stellen. So könnt ihr einen sehr starken Backstab-Angriff machen und den Kampf schnell gewinnen.

Ihr solltet trotzdem den Ort der Gnade in der Nähe der Festung finden, bevor ihr euch hineinwagt. Der befindet sich leicht versteckt etwas westlich von der Festung. Den genauen Ort könnt ihr auf der Karte oben sehen.

Elden Ring: Das macht die Kriegsasche Blutiger Schnitt so stark

Warum ist die Kriegsasche so gut? Solange ihr ein Schwert nutzt, ist die Kriegsasche: Blutiger Schnitt dank des namensgebenden Waffentalents eine absolute Top-Wahl.

Mit dem Waffen-Talent verletzt ihr euch selbst ein wenig, um anschließend einen weit ausladenden Blutschlitzer auszuführen. Der hat 6 große Stärken:

Der Blutschlitzer ist ein vergleichsweise schneller Angriff, mit dem ihr kleinere Lücken in der Defensive eurer Gegner gut ausnutzen könnt.

Die Gegner sind nach einem Treffer mit dem Blutschnitzer kurz benommen. Auch das könnt ihr ausnutzen.

Der Angriff macht viel Schaden, selbst bei Bossen.

Ihr erhöht deutlich die Reichweite von eurer Waffe mit diesem Schlitzer, womit ihr leichter weiter entfernte oder fliegende Gegner treffen könnt.

Weil der Angriff hauptsächlich horizontal ist, trefft ihr euch viele Gegner nebeneinander.

Der FP-Verbrauch von diesem Angriff ist sehr gering.

Wie das Talent in Bewegung aussieht, könnt ihr in dem Video sehen:

Was ist der Nachteil von dem Talent? Der einzig wirkliche Nachteil von dem Blutigen Schnitt ist, dass ihr etwas LP verliert, wenn ihr den Angriff benutzt. Wenn ihr unvorsichtig seid, könnt ihr euch so euch selbst umbringen.

Ihr müsst also vorsichtiger sein, hier nicht zu gierig zu sein mit dem hohen Schaden des Angriffes und deshalb zu viel zu riskieren.

Mit einem starken Talisman, den ihr schon ganz am Anfang des Spiels einsacken könnt, lässt sich dieser Nachteil aber gut wettmachen. Dieser Talisman heilt euch nämlich passiv, sodass ihr die verlorenen Lebenspunkte auch ohne Trank wiederbekommen könnt.

Community findet die Kriegsasche zu stark

Wie steht die Community zu der Kriegsasche? Egal, ob YouTube, reddit oder Twitter: Die meisten User denken, dass der Blutige Schnitzer zu stark ist. Nicht alle haben damit aber unbedingt ein Problem.

In zahlreichen Posts auf reddit und in den Titeln vieler YouTube-Videos sagen die Fans, dass diese Kriegsasche OP sei.

Der reddit-User NicolasCageDouble meint zum Beispiel, dass damit die meisten Bosse „davonschmelzen“ würden.

In einem YouTube-Kommentar sagt einer: „Der Blutige Schnitzer ist der einzige Grund, warum ich die meisten Bosse besiegen konnte.“

Red_Blast sagt auf reddit deshalb: „Sei einfach ruhig und lass mich mein OP-Waffen-Talent genießen.“

Ob FromSoftware das genauso sieht, und ob die Kriegsasche einen Nerf bekommt, ist aktuell unklar. In der Vergangenheit haben die Entwickler aber bereits OP-Builds und Kombos in Dark-Souls-Spielen abgeschwächt.

Wenn ihr diese Power also noch rechtzeitig ausnutzen wollt, solltet ihr euch schnell zu der Festung Haight aufmachen. Wie ihr die Map richtig nutzt, um diesen Ort und jeden anderen in dem Zwischenland zu finden, verraten wir euch hier:

