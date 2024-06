Elden Ring: Was macht eigentlich die Community-Legende, die Malenia 6.000-mal besiegt hat?

Weil viele Spieler in Elden Ring Probleme mit dem Bossgegner Malenia hatten, half ein YouTuber tausende Male beim Kampf und erarbeitete sich dadurch einen sehr guten Ruf innerhalb der Community. Aber damit ist jetzt Schluss. Was wurde aus dem bescheidenen Helden?

Um welchen YouTuber geht es? Der Name des Content-Creators spricht Bände: Let me solo her. Damit fasst er seine Mission in Sachen Malenia gut zusammen. Er ließ sich in der Vergangenheit von verzweifelten Spielern beschwören und legte den Boss im Alleingang.

Während sich viele Spieler verschiedener Methoden bedienen, um Malenia zu besiegen, etwa mit Krügen auf sie werfen, machte Let me solo her kurzen Prozess.

Beinahe nackt und mit einem Kessel auf dem Kopf stürmte er auf Malenia zu und ließ sich im darauffolgenden Kampf kein einziges Mal treffen. Der YouTuber hatte das Duell gegen die gefürchtete Gegnerin perfektioniert.

Vor einigen Monaten kündigte er aber an, dass er so langsam keine Lust mehr auf Malenia habe. Er habe genug davon, sagte er.

Malenia geht, Messmer kommt?

Was macht der YouTuber jetzt? Die unzähligen Duelle gegen Malenia sind Geschichte. Laut dem YouTuber hat er den Boss zwischen 6.000 und 7.000-mal besiegt. Da ist es verständlich, dass er sich jetzt anderen Dinge zuwenden möchte.

Andere Dinge bedeutet in diesem Fall aber vor allem mehr Elden Ring. Er spielt auf seinem YouTube-Kanal in Livestreams das Spiel noch einmal von vorne. Damit möchte er sich auf den kommenden DLC Shadow of the Erdtree vorbereiten.

Der soll außerdem das nächste große Ding auf dem Kanal werden. Im „Final Malenia soloing stream“ vom 15.06.2024 auf YouTube kündigte er am Ende an, pünktlich zum Release des DLCs mit neuen Inhalten am Start zu sein. Ob in Form von Guides, Playthroughs oder anderen Hilfestellungen, verriet er aber noch nicht.

Let me solo her bleibt der Community von Elden Ring also erhalten. Zukünftige Spieler müssen sich zwar ohne ihn mit Malenia messen, aber bedenkt man, dass der DLC beim Schwierigkeitsgrad noch eine Schippe drauflegt, kann es durchaus sein, dass Let me solo her erneut für die Community in die Schlacht zieht.

Denn schon beim Anspielen der Erweiterung war festzustellen: Die Bosse sind wieder knackig und stellen die aus dem Hauptspiel in Sachen Schwierigkeit in den Schatten. Ob bei Malenias Bruder Messmer, der prominent in den Trailern des DLCs auftrat, oder bei einem anderen der zahlreichen neuen Endgegner, bleibt abzuwarten.

Let me solo her hat der Community bislang gute Dienste erwiesen. Seine Reise mit Elden Ring ist aber noch nicht vorbei. Vielleicht wird er auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder in Form eines schimmernden Beschwörungs-Zeichens in den Welten verzweifelter Spieler erscheinen. Die Metacritic-Wertungen des DLCs sind sich indes schon mal einig und loben die Erweiterung in den höchsten Tönen.