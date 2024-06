Das Feature, das Spieler in Elden Ring am meisten vermisst haben, könnte in zukünftigen FromSoft-Spielen kommen

Souls-Games von FromSoftware bieten mit ihrem einzigartigen Koop-System eine besondere Art an, wie man gemeinsam zocken kann. In Elden Ring ist es nicht anders, doch viele Spieler stört das. Eine Mod erfüllte deshalb die Träume der Fans und sorgte für nahtlosen Koop. Was der Chef über die Mod zu sagen hat und was ihr in Zukunft erwarten könnt, erfahrt ihr bei uns.

Was haben Spieler vermisst? In Elden Ring ging es vor allem um den nahtlosen Koop, denn dieser war gar nicht vorhanden. Spieler konnten sich mit ihren Krummfingern rufen und helfen. Nachdem jedoch der Boss eines Gebiets besiegt wurde, war die Party vorbei.

Jeder Spieler musste dann in seine Welt zurückkehren, um sich im nächsten geeigneten Gebiet rufen zu können. Torrent, euer treues Ross konnte ebenfalls nicht beschworen werden, was dafür sorgte, dass Fans lange Fußmärsche hinlegen mussten, um von einem zum anderen Gebiet zu gelangen.

Das hat viele Spieler verwundert zurückgelassen, denn das RPG bot eine riesige Welt an, doch diese konnte man nur umständlich mit Freunden erkunden. Eine Mod schuf deshalb Abhilfe und sorgte dafür, dass man sich nahtlos in jedem Gebiet rufen konnte. Für viele ein Lichtblick, doch dieses „Update“ ist nicht offiziell.

Ein neues Interview mit Hidetaka Miyazaki, dem Chef von Elden Ring, lieferte jetzt neue Erkenntnisse zum nahtlosen Koop und den zukünftigen Plänen der Entwickler.

In Zukunft nahtloser Koop ohne Restriktionen?

Was wurde gesagt? Die Gaming-Seite „pcgamer.com“ flog nach Tokyo, um den kommenden DLC „Shadow of the Erdtree“ zu zocken. Hidetaka Miyazaki, der Chef von Elden Ring, war auch dabei und gab ein Interview. Ein großes Thema war der Koop. Der Autor Wes Fenlon fragte, was Hidetaka Miyazaki von der nahtlosen Koop-Erfahrung hält:

Es ist definitiv nichts, was wir aktiv ablehnen oder herunterspielen wollen, wenn wir das ganze Spiel gemeinsam durchspielen. Bei Elden Ring wollten wir einfach einen lockeren, ungezwungenen Stil – einsteigen, einen Boss besiegen, aussteigen. Dem Spieler werden keine technischen Beschränkungen auferlegt, sondern er kann einfach seinen Fokus abschließen und dann weiterziehen. Sagt Hidetaka Miyazaki

Der Fokus in Elden Ring lag in der Vereinfachung des Koops. Vergleicht man ältere Souls-Teile der Entwickler wie Dark Souls 1 oder 3, weiß man, dass der Koop viel zugänglicher gemacht wurde.

Spieler müssen keine Eide mehr abschließen oder Menschlichkeit farmen, stattdessen gibt es Krummfingermedizin, die gleich im Startgebiet leicht hergestellt werden kann. Zudem können an Herbeirufungsreserven viel schneller Spieler gefunden werden, sollte man an Bossen oder Dungeons scheitern.

Auch die Hardware ist ein wichtiger Punkt. Eure Systeme müssten die Map und eure Mitspieler auf eine längere Zeit darstellen können. Das kann auf PCs gut klappen, auf Konsolen wäre das wahrscheinlich ein Problem.

Zusätzlich fügt Hidetaka an, dass FromSoftware nicht abgeneigt ist, neue Dinge für den Koop auszuprobieren. Solche Ideen könnten in zukünftigen Spielen implementiert werden. Welche Spiele das sein mögen, lässt der Chef offen.

Wie wird der Koop im kommenden DLC sein? Im kommenden DLC „Shadow of the Erdtree“ wird sich am Koop nichts geändert haben. Spieler werden sich genau wie im Base Game rufen können.

Eine interessante Anpassung gibt es jedoch und das ist die Stärke eures Helden. Diese ist nun abgekoppelt von euren Werten und teilt nun ein ähnliches System wie das von Sekiro. Besiegt ihr starke Bosse, werdet auch ihr stärker, um mehr Schaden austeilen zu können. Was ihr dazu wissen solltet, erfahrt ihr hier: Neue Mechanik im DLC von Elden Ring soll auch den Stärksten unter euch eine Herausforderung bieten