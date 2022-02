Elden Ring: Alle Infos zu Startzeiten, Preload und Downloadgröße auf PS5 und Xbox

Leider sind beide Collector’s Editions ausverkauft und nur noch zu Wucherpreisen zu ergattern. Ihr könnt allerdings die Shops von Amazon (via amazon.de ) und Bandai Namco (via store.bandainamco.eu ) im Auge behalten, falls neue Exemplare verfügbar werden.

Offenbar hängt es davon ab, in welcher Region man lebt. Doch auch hier gibt es unterschiedliche Aussagen. So berichtet ein russischer Spieler, dass der Preload bei ihm bereits läuft, während ein anderer Spieler aus Russland keinen Download starten kann.

Wann erscheint das Spiel? Der Release ist am Freitag, dem 25. Februar. Dann erscheint das Action-RPG von FromSoftware für den PC via Steam, PS4 und PS5, Xbox Series X|S und Xbox One.

