Wie groß ist die Spielwelt von Elden Ring? Spieler rechnet aus: „Verdammt riesig“

Sie spekulieren darüber, welche Areale wir in Elden Ring besuchen können. So vermuten die Spieler Biome in der Wüste, unter der Erde und sogar in der Luft.

raffaeldariiel schreibt dazu: „Das Spiel wird so verdammt riesig, ich kann es mir kaum vorstellen!“. Nutzer thorspumpkin weist außerdem auf die Dungeons hin: „Dabei sind die unterirdischen Bereiche noch nicht berücksichtigt. Das macht mich also noch gehypter. Wenn der Netzwerktest nur 13 % der offenen Welt ausmacht, kann ich mir nur vorstellen, dass es noch viel, viel mehr zu sehen gibt!“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to