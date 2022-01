Elden Ring: Alle Infos zu den Systemanforderungen – Wie stark muss euer PC sein?

Wann erscheint Elden Ring? Das neueste Spiel von Entwickler FromSoftware erscheint am 25. Februar. Dann können sich Spieler in das Zwischendland begeben und die düstere Fantasy-Welt erkunden.

Welche Hardware braucht euer PC? Ein Bericht von GameInformer aus dem August 2021 hat Specs zu Elden Ring veröffentlicht, die allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurden (via GameInformer ). Genießt diese Angaben also mit Vorsicht.

Das Spiel soll in bis zu 60 FPS laufen und eine native 4K-Auflösung bieten. Nach Release soll sogar Ray-Tracing nachgeliefert werden (via vg247.com ).

