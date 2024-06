Elden Ring: Shadow of the Erdtree enttäuscht viele mit einem Versäumnis, das Unmengen an FPS kostet – Das könnt ihr dagegen tun

Es bricht Rekorde, aber technisch hinkt Elden Ring weiter der Konkurrenz hinterher. Mit einem Kniff könnt ihr euer Erlebnis verbessern.

Wobei enttäuscht Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Abseits aller Leistungen des Ausnahme-Rollenspiels sowie seines DLCS wiegt ein Makel seit Release anhaltend schwer: die Technik. From Software lässt hier aus Sicht vieler Spieler etliches liegen – unter anderem eben auch jede Menge FPS.

In diesem Reddit-Thread mit fast 10.000 Upvotes geht es zum Beispiel um das Fehlen von DLSS als beliebte Form der Kantenglättung auf Nvidia-GPUs. Weder Nvidias Upscaling Technik noch AMDs FSR oder Intels Äquivalent XeSS bietet Elden Ring an – trotz vieler Patches und einem DLC für rund 40 Euro. Das und mehr nervt so manchen, zum Beispiel:

Limit von 60 Bilder pro Sekunde, fehlende Technologien, [wie DLSS], keine Unterstützung für Ultrawide-Auflösungen, mangelhafte Grafikeinstellungen inklusive fehlender Optionen, mittelmäßige Performance, selbst auf Top-Rechnern Reddit-Nutzer RaduW07

Eine Mod eilt mit FPS zu eurer Rettung

Wie kann eine Mod die FPS verbessern? Die Mod von huutai0007 fügt genau die Techniken hinzu, die viele Spieler schmerzlich missen und die inzwischen bei grafisch aufwendigen Titeln gängig sind:

NVIDIA DLSS/DLAA (braucht mindestens eine GPU der Nvidia GeForce RTX 2000-Serie)

AMD FSR3 Upscaler

Intel XeSS

Achtung! Wenn ihr diese Mod nutzt, müsst ihr zuvor in den Offline-Modus wechseln, worauf auch der Mod-Author hinweist. Die Anti-Cheat-Systeme von Elden Ring werden euch sonst bannen, da ein Eingriff in die Spieldateien erkannt wird. Ihr nehmt euch also die Option, die Mehrspieler-Features von Elden Ring zu nutzen – es geht also allzeit ganz alleine auf eine Reise als Befleckter.



Entfernt ihr die Mod, könnt ihr aber laut dem Ersteller der Mod wieder online spielen, da die Spielstände nicht manipuliert werden. Es bleiben valide Savegames für Online, nur während die Mod installiert ist, würdet ihr als Cheater geflaggt werden.

Anhand der auf Nexusmods bereitgestellten Screenshots ist unter Einsatz von DLSS eine Verbesserung der Bilder pro Sekunde von rund 25 Prozent zu erkennen – bei mindestens identischer Optik.

Die Installation ist nicht schwer. Sie besteht im Endeffekt nur aus dem Verschieben einiger Dateien, der Auswahl einer Zielauflösung im Spiel und dann, mittels eines neuen Menüs, ingame die Methode des Upscalings auszuwählen.

