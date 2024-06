Nvidia bei KI unangefochten an der Spitze – Und eure FPS werden sich darüber freuen

Was wurde getestet? Aufseiten Nvidias kamen keine Grafikkarten zum Einsatz, wie ihr sie einfach im Handel kaufen könnt. Aber die Technologie der RTX GPUs und den getesteten H100-Modellen ist miteinander verwandt. In beiden Fällen kommen sogenannte Tensor-Kerne zum Einsatz. Wer mehr dazu wissen möchte, kann zum Beispiel hier bei Nvidia etwas über die Geräte für Großkunden nachlesen .

Was sagen die Benchmarks denn? Laut einem Bericht von zdnet , hat Nvidia in einem Vergleichstest in allen Disziplinen den ersten und mit einem zweiten, anders konfigurierten System auch den zweiten Platz belegt. Erst dann folgten AMD, Intel und Google mit Konkurrenzprodukten.

Was ist DLSS? D eep L earning S uper S ampling, hierfür steht DLSS. Vereinfacht handelt es sich dabei um einen Programmcode, der auf eurer Nvidia RTX 2000 oder einer höheren GPU läuft und euch mehr Bilder pro Sekunde, also ein flüssigeres Bild ohne großartige Einbußen bei der Bildqualität spendiert.

Neue Vergleiche attestieren Grafikkarten-Hersteller Nvidia in Sachen Berechnung und Training von KIs konkurrenzlos gut zu sein. Und das betrifft letztendlich alle Spielerinnen und Spieler. Warum das so ist, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

