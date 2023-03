Alles, was Ihr über Künstliche Intelligenz wissen müsst

Ihr möchtet tiefer in die Materie von ChatGPT & Co eintauchen und mit detailliertem Hintergrundwissen in eurem Umfeld Fakten schaffen? Im Folgenden erfahrt ihr alles über die Grundlagen der KI. Außerdem zeigen wir euch einige Beispiele für Künstliche Intelligenz, die weit über die derzeit so beliebten Chatbots wie ChatGPT hinausgehen.

Künstliche Intelligenz spielt heute eine immer größere Rolle. Firmen wie Microsoft oder Google investieren viel Geld in diese Technologie und Leute lassen sich von Chatbots Texte oder ganze Software schreiben. Doch was gibt es überhaupt und welche Unterschiede sollte man kennen?

Künstliche Intelligenz und Machine Learning: Was ist der Unterschied?

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind zwei Begriffe, die häufig im Zusammenhang genannt werden:

Künstliche Intelligenz (KI) beschreibt die Fähigkeit von Maschinen, menschliches Denken und Handeln nachzuahmen. Dadurch können sie Aufgaben wie Spracherkennung, autonomes Fahren oder Bilderkennung lösen.

Maschinelles Lernen (ML) ist eine spezielle Unterart der Künstlichen Intelligenz und beschreibt den Prozess, bei dem Maschinen aus Erfahrungen lernen und ihre eigene Leistung verbessern können.

Ein Teilbereich des maschinellen Lernens ist übrigens Deep Learning. Dabei handelt es sich um Systeme, die über neuronale Netze selbstständig und ohne menschliche Anleitung lernen können.

Der Unterschied zwischen KI und ML besteht also darin, dass ML ein Teilgebiet der KI ist und beschreibt, wie Maschinen selbstständig lernen können. KI hingegen beschreibt ein breiteres Spektrum an Anwendungen und Möglichkeiten. Künstliche Intelligenz und Machine Learning werden in immer mehr Bereichen eingesetzt, um komplexe Aufgaben effizient und schnell zu lösen.

So stellt sich die BlueWillow-KI den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Industrie vor

KI wird bereits in fast jedem Lebensbereich eingesetzt

Wo werden Künstliche Intelligenz und Machine Learning bereits eingesetzt? KI und maschinelles Lernen haben viele Anwendungsbereiche, von der Gesundheitsforschung bis zum Verkehrswesen. Im Gesundheitswesen wird KI bereits zur Unterstützung von Diagnosen eingesetzt, indem sie Ärzten hilft, Muster in Daten zu erkennen. Hier wird derzeit daran gearbeitet, dass KIs den Ärzten bei der Analyse von Röntgen- und Ultraschallbildern sowie bei Diagnostik und Behandlung helfen können.

Auch im Verkehrsmanagement ist KI nützlich, um Verkehrsflüsse zu optimieren und Unfälle zu reduzieren. So beispielsweise in der Stadt Phoenix im US-Staat Arizona, die ein neues Verkehrsmanagementsystem eingeführt hat, das KI zur Koordinierung von Ampeln einsetzt. In der Landwirtschaft werden KI und maschinelles Lernen eingesetzt, um Erträge zu maximieren und Pflanzenkrankheiten zu bekämpfen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Finanzindustrie, wo KI und maschinelles Lernen eingesetzt werden, um Risiken zu minimieren und eine effiziente Preisgestaltung zu ermöglichen.

Darüber hinaus werden KI und maschinelles Lernen seit einiger Zeit in der Bildverarbeitung, Robotik und der Verarbeitung natürlicher Sprache eingesetzt, um Assistenzsysteme zu entwickeln, die das tägliche Leben erleichtern. In Zukunft werden viele weitere Anwendungsbereiche hinzukommen, da KI und maschinelles Lernen immer weiter entwickelt werden.

KI lernt wohl nie aus und muss selbst noch die Schulbank drücken. (Erstellt mit BlueWillow)

Auch die Bildung bleibt von KI nicht unberührt. Es ist davon auszugehen, dass KI und maschinelles Lernen im Bildungsbereich in Zukunft noch stärker zum Einsatz kommen werden. KI und maschinelles Lernen werden hoffentlich dazu beitragen, den Lernprozess individueller und effizienter zu gestalten, indem Algorithmen und maschinelles Lernen es ermöglichen, auf die spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen.

Darüber hinaus können KI und ML den Lehrkräften wertvolle Unterstützung bieten, indem sie ihnen dabei helfen, Lernfortschritte und Herausforderungen zu erkennen, so dass sie die Schüler angemessen unterstützen können. Ein Beispiel für solche Technologien sind virtuelle Lern-Assistenten, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen und auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden eingehen können.

Der Einsatz von KI in der Bildung wirft jedoch ethische Fragen auf und es wichtig, die Auswirkungen auf Schüler und Lehrer zu berücksichtigen. Die weitere Entwicklung bleibt also abzuwarten.

Im medizinischen Bereich wird schon länger am Einsatz von KI geforscht. (Erstellt mit BlueWillow)

KI und maschinelles Lernen beeinflussen auch die Arbeitswelt auf vielfältige Weise. Ein Beispiel ist die Automatisierung von Aufgaben, die bisher von Menschen ausgeführt werden mussten. Dadurch kann die Produktion effizienter und schneller werden, was zu einer höheren Produktivität führen kann. Der Einsatz von KI und maschinellem Lernen in der Arbeitswelt kann auch eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen, indem große Datenmengen analysiert und Prognosen erstellt werden.

Allerdings können auch Bedenken hinsichtlich des Verlusts von Arbeitsplätzen und der Verlagerung von Tätigkeiten aufkommen. Daher ist es wichtig, die Auswirkungen von KI und maschinellem Lernen auf die Arbeitswelt zu beobachten und entsprechend zu reagieren. Die Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Beschäftigten für den Einsatz von KI und maschinellem Lernen geschult sind und ihre Fähigkeiten entsprechend weiterentwickeln.

Es ist auch wichtig, dass ethische Fragen berücksichtigt werden und dass die Regulierungsbehörden in der Branche tätig werden, um sicherzustellen, dass KI und maschinelles Lernen sicher und verantwortungsvoll eingesetzt werden.

Ob die Androiden von Blade Runner solche Schäfchen zählen? Man weiß es nicht. (Erstellt mit BlueWillow)

Träumen Androiden von elektrischen Schafen? – Die Grenzen von KI und ML

Die Zukunftsperspektiven von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft sind vielfältig und schwer abzuschätzen. Dank Fortschritten in der Forschung und Big Data wird KI in vielen Bereichen eine immer wichtigere Rolle spielen.

Es wird bereits daran gearbeitet, dass das Internet der Dinge (IoT) mit KI und maschinellem Lernen zu intelligenten vernetzten Geräten und Systemen verschmelzen. In diesem Fall spricht man von AIoT, oder auch künstliche Intelligenz der Dinge. Auch in der Robotik werden weitere Fortschritte erwartet, einschließlich der Entwicklung autonomer Fahrzeuge und kollaborativer Robotik in der Industrie.

Obwohl KI und ML unbestreitbar über ein enormes Potenzial verfügen, sind ihrer Anwendung Grenzen gesetzt. Ein Hauptproblem ist die sogenannte Konzeptualisierung der KI, bei der die KI zwar für ein bestimmtes Ziel trainiert wurde, aber nicht garantieren kann, dass sie in anderen oder weiteren Kontexten funktioniert.

Auch unstrukturierte Daten stellen eine Herausforderung dar, da KI-Systeme auf klar und logisch strukturierte Daten angewiesen sind. Darüber hinaus kann es schwierig sein, die Verantwortung und Haftung für Fehler von KI-Systemen zu klären. Es sind also noch viele ethische und technische Hürden zu überwinden, bevor KI und ML wirklich zuverlässig und sicher eingesetzt werden können.

Welche Probleme gibt es mit KI? In jüngster Zeit tauchen vermehrt Fragen des Urheberrechts, des Datenschutzes und der Ethik auf. Der Umgang mit Daten ist dabei von großer Bedeutung, da Algorithmen nur aus Daten lernen können und daher eine hohe Qualität und Transparenz bei der Datenerhebung und -verarbeitung notwendig ist. Ethische Fragen wie der Einsatz von KI in der Rüstungsindustrie oder bei autonomen Fahrzeugen müssen ebenfalls diskutiert werden.

Es ist wichtig, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und einen verantwortungsvollen Einsatz von KI und maschinellem Lernen sicherzustellen, um mögliche negative Auswirkungen zu vermeiden.

BlueWillow präsentiert – Die Zukunft: Deep Learning.

In Zukunft ist noch alles offen

Wo uns die Reise mit den KIs noch hinführen wird, steht derzeit vollkommen offen. Weder sind rechtliche Fragen eindeutig geklärt, zum Beispiel in Bezug auf Urheberrechte bei mit KIs erstellten Texten und Bildern, noch Haftungsfragen oder andere juristische Themen. Auch ist noch gar nicht abzusehen, was in Zukunft mit KIs überhaupt alles ermöglicht werden wird.

Aber wir sind uns sicher, dass KI und ML genauso wenig Heilsbringer sind oder im Sinne von Skynet den Weltuntergang herbeiführen, wie es auch bei anderen technologischen Innovationen der jüngeren Vergangenheit der Fall war. Aber im Hinblick auf unsere eigenen praktischen Erfahrungen der letzten Wochen, in denen wir, wie viele andere auch, Wege suchen, KIs im Alltag einzusetzen, sind wir schon jetzt vorsichtig optimistisch, dass der praktische Nutzen im privaten wie auch beruflichen und öffentlichen Umfeld diesmal überwiegen wird.

ChatGPT taucht ab in die Welt der MMOs: Wir haben ChatGPT befragt, was das beste MMO ist, das man das man derzeit spielen kann. Welche Antworten der beliebte Chatbot ausgegeben hat und wo die KI bei der Beantwortung unserer speziellen Fragen gescheitert ist, könnt Ihr Euch in folgendem Artikel zu Gemüte führen:

Wir haben die KI gefragt: Was ist das beste MMO, das man gerade spielen kann?