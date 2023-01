Wir haben die KI gefragt: Was ist das beste MMO, das man gerade spielen kann?

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

In der klassischen Definition werden unter MMOs noch die Spiele wie vor 2005 verstanden, in denen sich tausende Spieler auf demselben Server bewegen. Solche Spiele haben sich aber als riesiges Problem herausgestellt , denn so viele Spieler auf einem Fleck belasten die Server stark, bringen große Probleme im Balancing mit sich, können nicht auf die Konsolen transportiert werden.

Dass der Begriff MMO so schwierig ist, liegt an WoW, das 2005 einen Einschnitt im Genre markierte:

Was ist das Problem mit der Antwort? Die Antwort zeigt ein Problem: Der Begriff „MMO“ ist schwierig und in der Praxis umstritten. Die KI verwendet den Begriff “MMO” synonym mit “MMORPG”, wobei MMORPG eigentlich nur eine Unterkategorie der MMOs darstellt.

Was sagt die KI denn, was das beste MMO ist, das man gerade spielen kann?

Insert

You are going to send email to