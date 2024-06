Hättet ihr zu Corona nen Hunderter in Nvidia-Aktien gesteckt, könntet ihr euch heute davon die schnellste GPU auf dem Markt kaufen

Nvidia hat Microsoft und Apple von der Spitze verdrängt. Dahinter steckt ein einmaliger Börsenaufstieg – und ihr könntet heute reich sein.

Was hätte ich denn tun sollen? Wir geben hier auf MeinMMO natürlich keine Anlagetipps – vor allem nicht in die Vergangenheit gerichtet. Aber im Falle des Herstellers der beliebtesten Gaming-GPUs ist es interessant, sich folgendem Gedankenexperiment hinzugeben:

Wer im Frühjahr 2020, gerade als die Pandemie begann, 100 Euro genommen und damit aus dem Lockdown heraus Aktien von Nvidia gekauft hätte, könnte sich heute damit die schnellste GPU auf dem Markt kaufen. Denn in den vergangenen Jahren hätte sich der Wert eures Depots vervielfacht.

Nvidias Aktienkurs von etwa 2020 bis heute. Quelle: boerse.de, 19. Juni

Wo stand die Aktie denn damals? Im März 2020 wechselte eine Aktie an der Börse für rund sechs Euro den Besitzer, heute müsst ihr mehr als 130 hinlegen, um einen Anteil von Nvidia in Händen zu halten (via Boerse.de). Nvidia ist inzwischen sogar das wertvollste Unternehmen der Welt, wie auch die Tagesschau berichtet. Sie überragen Microsoft und Apple um jeweils rund Hundert Milliarden.

Das Trio bildet eine Klasse für sich, nur sie haben es bisher geschafft, die drei Billionen-Dollar-Grenze zu überschreiten. Eine Billion ist eine 1 gefolgt von zwölf Nullen, 1.000.000.000.000.

Kometenhafter Aufstieg dank KI

Wie hat Nvidia das geschafft? In einem Wort: KI. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und alles damit Verwandte boomt seit rund zwei Jahren. Hierdurch brach Nvidia aus ihrer Stammbranche der Gaming-GPUs aus und spielt inzwischen in fast jeder Branche eine Rolle. Ihre Chips sind die Hirne von Tausenden Serverfarmen, die KIs entwickeln und ihnen beim Lernen helfen.

Naja, aber es geht ja bald wieder bergab, oder? Das wissen wir nicht, wir können aber eines festhalten: Laut einer Analyse von Bloomberg hat Nvidia seit seinem Börsengang 1999 die beste Kursentwicklung der vergangenen 25 Jahre hingelegt.

Selbst 2015 hättet ihr eine Aktie noch für rund 0,50 Cent bekommen. Und wärt ihr 1999 eingestiegen, wäre aus einem damals investierten Dollar mehr als 5.900 Dollar geworden.

Hab ich auch KI im Rechner? Jaein, ihr habt eventuell die Technologie auf eurer Nvidia GPU verbaut, die in modifizierter Form die Grundlage für einen Großteil der KI-Berechnung heutzutage darstellt, Tensor-Kerne. Sie befeuern Nvidia-Upscaling namens DLSS und sind auf jeder Nvidia Grafikkarte seit der RTX-2000-Serie zu finden.

