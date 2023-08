Nvidia verbessert seine Wundertechnologie DLSS – Selbst 5 Jahre alte Grafikarten kriegen kostenlos mehr FPS

Wie funktioniert die Technologie? In DLSS 3.5 ändert Nvidia das Zusammenspiel beider Funktionen. Bisher traten DLSS und Raytracing kombiniert in Erscheinung. Das Bild eines Spiels wurde in einer geringeren Auflösung als der des Monitors berechnet und dann nachfolgend durch KI-Unterstützung auf die ursprüngliche Auflösung angehoben. Dies betraf auch die von Hand abgestimmten Raytracing-Effekte, die dadurch an Bilddetails eingebüßt haben.

Was ändert sich nun? Die von Nvidia in einer Pressemitteilung angekündigte Version 3.5 bringt mit Ray Reconstruction hingegen eine Verbesserung, die auch von älteren Grafikkarten bis hin zur RTX 2000-Serie aus 2018 genutzt werden kann.

