Elden Ring DLC: Alle Waffen in der Übersicht mit Fundorten

Euphorie

Vom Ort der Gnade „Spiralturm“ geht ihr nun aus der Tür raus in östliche Richtung, bis ihr die zweite Treppe zur Hälfte überquert habt. Schaut nun nach Süden und springt auf die Treppe, die ihr unter euch seht.



Geht durch das kaputte Geländer auf den Vorsprung unter euch und lauft an den Wandverzierungen vorbei immer weiter Richtung Süden. Irgendwann müsst ihr eine weitere Etage tiefer nehmen.



Geht um die Ecke herum und springt auf den Turm in südlicher Richtung. Folgt der Spirale nach unten, bis ihr in südlicher Richtung eine Öffnung in der Wand seht. Nehmt Anlauf und springt hindurch. Folgt dem Weg in südöstlicher Richtung und nehmt einen Fahrstuhl nach unten.



Folgt dem Weg immer weiter an einem Löwenkrieger vorbei und dann nehmt ihr die nächsten Treppen nach unten. Jetzt kommt ein zweiter Fahrstuhl. Seid ihr wieder eine Etage tiefer, müsst ihr nur noch die Türe vor euch öffnen. Sammelt das Item an einer Leiche ein.