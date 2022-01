Spieler feiern eine schräge Kreatur in Elden Ring – „Ich liebe sie. Sie ist so doof.”

Wie für Entwickler FromSoftware bekannt wird auch deren neuestes Spiel, Elden Ring, eine große Auswahl an verschiedenen Gegner-Typen bieten. Das Design dieser Feinde und Kreaturen bleibt dabei wie gewohnt häufig speziell. Ein neues Monster ist aber so seltsam, dass die Community es jetzt schon feiert.

Was ist das für eine Kreatur? Ihr offizieller Name ist bisher unbekannt. Anhand ihrer Erscheinung ist sie aber leicht zu erkennen. Der Körper dieses Monsters besteht aus runden Elementen, die in ihrer Mitte verbunden sind. Diese Kugeln bilden gemeinsam eine Art Schlage, bei der Anfang und Ende nur schwer zu erkennen sind.

An ihrem Kopf hat sie aber ein einzelnes Auge, das immer wieder kurz zu erkennen ist. Hier ist der Clip, den User gixttt geteilt hat:

Wo wurde sie entdeckt? Einige Spieler konnten Elden Ring dank eines Netzwerktests bereits im Vorfeld spielen und dabei das erste Gebiet der offenen Spielwelt erkunden.

Im Clip sieht man, dass es mehrere Exemplare gibt und wie sie angreifen. Sie rammen entweder ihre Vorderkugel gegen den Spieler, oder rotieren kreisend durch die Luft auf den Spieler zu.

So oder so wirken diese “Kugel-Monster” im ersten Moment harmlos. Doch ihre Angriffe sind nicht ohne, wie das Gameplay zeigt. Bei den Fans kommt das Design dieser Kreaturen gut an, gerade weil es so schräg ist.

Hierbei sind einige auf diese merkwürdigen Kugel-Monster gestoßen. Im Subreddit von Elden Ring sind die Kreaturen nun erstmals ein größeres Thema in der Community, die sich über ihr Aussehen amüsiert.

Community amüsiert sich, sieht Ähnlichkeiten zu Super Mario und… anderen Dingen

Das meinen die Spieler: Unter dem entsprechenden Post von gixttt teilen zahlreiche Fans ihre Meinung zum Kugel-Monster. Die Reaktionen dazu fallen durchweg positiv aus.

So wird gerade das verrückte und gleichzeitig minimalistische Design gelobt. Auch die merkwürdigen Bewegungen und ungewöhnlichen Angriffsmuster der Kreatur werden gelobt.

Dabei fallen aber auch zahlreiche Vergleiche. Einige Spieler fühlen sich beispielsweise an das Kaktus-ähnliche Monster Pokey aus Super Mario erinnert:

Andere sehen eher Parallelen zu gewissen Spielzeugen für Erwachsene und mittlerweile wird das Monster hauptsächlich damit betitelt. Insgesamt bekommt das Monster auf jeden Fall viel Liebe von der Community:

“Das ist das einzige richtige Zeug aus dem Netzwerktest, das ich außer Screenshots gesehen habe. Ich liebe sie, sie sind albern und dumm und ich liebe sie.” (Lostcause75, via reddit)

“Von all den Dingen, die wir in den Spielen von FromSoftware gesehen haben, ist dies irgendwie der seltsamste und merkwürdigste Feind, den ich je gesehen habe.” (SwitchNo7089 via reddit)

“Stellt euch vor, der letzte Boss ist eine große Version davon.” (EldenRingworm via reddit)

“Das ist das Albernste, das ich je gesehen habe.” (ubermage-AUU via reddit)

Dieses Spiel sieht so aus, als ob es so viel mehr Anime als die letzten Spiele sein wird! Ich bin ein Fan von seltsamen Feindtypen!” (ObsessivelyObsessed via reddit)

Die meisten Kommentare schlagen in dieselbe Kerbe und das Kugel-Monster scheint jetzt schon eines der neuen Kult-Monster aus Elden Ring zu sein.

Welche verrückten Geschöpfe im fertigen Spiel sein werden, lässt sich also bisher nur erahnen.

Wann kommt Elden Ring? Das Action-RPG mit Multiplayer in Form von Koop und PvP erscheint am 25. Februar auf PC via Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4.

Eines der größten Merkmale von Elden Ring ist die offene Spielwelt, in der ihr auf solche Gestalten wie diese treffen könnt. Weitere Infos findet ihr in unserer Übersicht zu Elden Ring: Alles zum Action-RPG mit Koop und PvP – Release, Gameplay, Systemanforderungen