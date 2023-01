2 Brüder entwickeln 20 Jahre lang ein Spiel, geraten in Geldnot – Bringen es auf Steam und werden zu Millionären

Dwarf Fortress erlebt einen erfolgreichen ersten Monat auf Steam und übertrumpft mit starken Verkaufszahlen sogar die Erwartungen des Publishers.

Um welches Spiel geht es? Die zwei Brüder Tarn und Zach Adams haben seit 2002 das kostenlose Simulationsspiel Dwarf Fortress entwickelt, das am 06. Dezember 2022 auf Steam für rund 30,- € erschienen ist.

Der Titel versetzt euch in eine Fantasy-Welt in Pixeloptik, in der ihr eine Gruppe Zwergen steuert. Euer Ziel ist es, zu überleben. Dabei baut ihr eine eigene Siedlung auf und interagiert mit euren Nachbarn.

Bekannt ist Dwarf Fortess vor allem für die Komplexität des Spiels – selbst verschüttetes Bier wird simuliert und kann Katzen umbringen.

Für den Release auf Steam bekam die Zwergen-Simulation zudem eine neue Grafik spendiert, wobei die Optik des Spiels doch eher zweckmäßig bleibt. Hier ein Trailer:

Angst vor nicht ausreichender Krankenversicherung

Wieso brauchten sie Geld? In einem Interview erzählten die Brüder vor dem Steam-Release von Dwarf Fortress, dass bei Zach Adams Hautkrebs festgestellt wurde.

Die Kosten der Behandlung, etwa 10.000 $, seien zwar zu weiten Teilen von der Versicherung seiner Frau abgedeckt worden, dennoch brachte der Vorfall die Brüder zum Nachdenken: „Es ist einfach nicht haltbar, nicht in unserem Alter“, sagte Tarn Adams. Er führte aus: „Du kannst nicht ewig GoFundMes halten, bis du es nicht mehr kannst und dann stirbst du mit 50. Das ist nicht cool.“

Infolge der Erkenntnis, was es bedeutet, in den USA nicht ausreichend krankenversichert zu sein, schlossen sich die Brüder mit dem kanadischen Publisher Kitfox Games zusammen, um Dwarf Fortess auf Steam zu veröffentlichen und doch noch etwas Geld verdienen.

Halbe Million Verkäufe in einem Monat

Wie erfolgreich ist das Spiel? Der Release von Dwarf Fortess auf Steam hat die Erwartungen der Brüder und des Publishers übertroffen.

So habe ein Analyst für Kitfox Games die Schätzung geäußert, die Zwergen-Simulation könnte in den ersten zwei Monaten 160.000 Mal auf Steam verkauft werden (via kitfoxgames.medium.com).

Wie Kitfox-Mitgründerin Tanya X. Short auf Twitter verriet, sei diese Schätzung bereits in den ersten 24 Stunden erreicht worden – zu dem Zeitpunkt beeindruckte Dwarf Fortress mit 97 % positiven Reviews auf Steam.

Bereits nach nur einer Woche wurde das Spiel 300.000 Mal verkauft und machte die Brüder zu Millionären.

In einem Forumspost vom 01. Januar 2023 schreibt Tarn Adams unter dem Nickname „Toady One“ obendrein, dass Dwarf Fortress im Dezember 2022 eine halbe Million Mal verkauft wurde.

Allerdings könne er bis voraussichtlich Mitte Februar noch keine genauen Zahlen nennen, bis alle Prozesse mit Valve und Kitfox Games abgeschlossen sind.

Außerdem bedankt Tarn Adams sich für die Unterstützung und fügt an: „Das war’s! Wir haben gewonnen … und es ist eure Schuld!“ – eine Anspielung darauf, dass es in Dwarf Fortress eigentlich darum geht, die feststehende Niederlage zu genießen.