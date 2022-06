250.000 Leute feiern jetzt schon Minecraft Legends – Was ist das überhaupt?

Über 2,6 Millionen Aufrufe und knapp 250.000 Likes konnte der Trailer des neuen Spiels von den Machern von Minecraft auf YouTube generieren. Minecraft Legends wird heiß diskutiert und viele hypen das Spiel jetzt schon. Doch was steckt eigentlich dahinter? MeinMMO fasst euch zusammen, worum es in Minecraft Legends geht.

Was ist Minecraft Legends? Normalerweise sind in Minecraft solche Mobs wie Zombies, Skelette und Creeper eure Feinde, doch im neuesten Spiel ist das nicht mehr so.

Ihr nehmt die Rolle eines unerschrockenen Helden ein, der alle Kreaturen und Lebewesen miteinander vereint, um gegen das Böse zu kämpfen.

Die Piglins aus der Hölle brechen zur friedlichen, hellen Oberwelt durch und wollen sie zu ihrer Welt, voller Dunkelheit, Feuer und Lava machen. Daran müsst ihr sie mithilfe der ungewohnten Verbündeten hindern. Ab Minute 1:09 könnt ihr das im Trailer gut erkennen.

Minecraft als Action-Strategie-Spiel und mit Multiplayer

Welches Genre bedient das Spiel? Minecraft Legends ist grundlegend ein Strategiespiel, besitzt aber Mechaniken, die von Action-Games inspiriert wurden. So befindet ihr euch in der Third-Person-Perspektive, seid auf einem Pferd unterwegs und könnt mit einem Schwert um euch schlagen.

Der Strategie-Aspekt kommt dann zum Vorschein, sobald ihr eure Armee von Verbündeten befehligen müsst, um die Piglins zu bekämpfen. Dabei beschützt ihr Dorfbewohner und verhindert, dass Siedlungen und die Oberwelt von den Gegnern zerstört werden.

Weiterhin müsst ihr eure eigene Basis errichten, sie verteidigen und könnt dabei die Welt voller verschiedener Biome erkunden.

Wie sieht der Online-Multiplayer aus? Im PvP könnt ihr eure Freunde herausfordern und euer Dorf verteidigen, während ihr mit den Verbündeten in die Schlacht gegen sie zieht.

Weiterhin könnt ihr euch auch zusammentun, um gemeinsam gegen das Böse zu kämpfen. Für wie viele Spieler das am Ende gleichzeitig möglich sein wird, ist aktuell noch unbekannt.

Für welche Konsolen erscheint das Spiel? Minecraft Legends erscheint für Xbox, PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation, Steam und mobile Endgeräte. Des Weiteren erscheint das Spiel zum Release auch im Xbox Game-Pass.

Wann erscheint Minecraft Legends? Ein genaues Datum wurde bisher nicht genannt, jedoch kündigten sie es für 2023 an. Ihr könnt das Spiel auf Steam bereits auf eure Wunschliste verfrachten.

Community vergleicht Minecraft Legends mit Overlord

Was sagt die Community zum Spiel? Die Spieler vergleichen Minecraft Legends direkt mit einigen anderen Games, die laut ihnen wohl ähnlich ticken:

Overlord

Age of Empires

Kingdom: Classic/Two Crowns

Fallen Kingdom

Außerdem zeigen sich die meisten auf YouTube in den über 20.000 Kommentaren sichtlich begeistert, sie schreiben:

„Schön zu sehen, dass Minecraft in unterschiedliche Richtungen expandiert. Ich kann nicht warten, bis es rauskommt!“

„Ich bin besessen von der Idee, dass die ganze Oberwelt, selbst die Aggressiven, dir beiwohnen müssen, um die Hölle zu bekämpfen.“

„Das sieht so cool aus. Der Unterschied zwischen Minecraft von vor 9 Jahren und heute ist gigantisch. Ich freue mich auf dieses neue Spiel.“

„Endlich! Ich liebe die Tiefe der Minecraft-Lore und es ist großartig, dass sie ein ganzes Spiel rausbringen, dass sich darauf konzentriert.“

Was ist mit euch? Seid ihr genauso gespannt auf Minecraft Legends oder spricht euch so was eher weniger an? Wie fandet ihr den Trailer und generell die Präsentation? Gab es weitere Highlights für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

