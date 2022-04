Eine Gruppe aus 5 Spielern hat Minecraft in knapp unter 2 Minuten beendet. Damit stellen sie in einer Kategorie einen Weltrekord auf. Im Video zeigen sie, wer dabei welche Aufgabe hatte.

Was ist das für ein Rekord? Die große Welt von Minecraft bietet Speedrun-Rekorde für die verschiedensten Kategorien. Solo, in der Gruppe, mit Glitches, ohne Glitches, mit zufälligen oder bestimmten Welten. In jeder geht es darum, möglichst schnell das Spiel durchzuspielen.

Der neuste Weltrekord von YouTuber M8use und seinen Kollegen spielt in der Koop-Kategorie ohne Glitches. Den zweiten Platz konnten sie um mehr als eine Minute unterbieten.

Klare Aufgabenverteilung beim Weltrekord

Wie lautet der Rekord genau? Die Gruppe schaffte eine Zeit von 1 Minute und 56 Sekunden in der Kategorie „Cooperative Any% glitchless set seed 1.16.100+“. Was bedeutet, dass sie

im Koop spielten,

das Spiel nicht vollständig (mit allen Inhalten) beendeten – sondern das Hauptziel erreichten,

keine Glitches nutzten

einen festgelegten Seed wählten

die Versions-Kategorie 1.16.100+ einstellten

Das Team auf dem zweiten Platz brauchte 4 Minuten und 14 Sekunden. Nachschauen könnt ihr die Rekord-Übersicht auf Speedrun.com.

So lief das ab: Der YouTuber M8use hat sich ein fünfköpfiges Team zusammengestellt, das mit Khalooody, Guccigang, Kobra und IanG weitere bekannte Vertreter der Speedrun-Szene zusammenbringt. Im Video wird gezeigt, wie der Weltrekord genau ablief.

In den ersten fünf Minuten geht es um die Team-Aufstellung und die Rollen der einzelnen Personen. So ist der Run für jeden Teilnehmer ganz klar durchgetaktet. Da man den Seed, also die generierte Minecraft-Welt, kennt, wissen die Spieler genau, wo man was findet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ab etwa 5:10 Minuten geht der Run im Video los. Man sieht die Ansicht von vier der fünf in einem Splitscreen. Wenn ihr genau sehen wollt, wie die Aufgaben der einzelnen Personen aussehen, empfehlen wir euch, euch beim Gucken immer nur auf den Bildschirm von einer Person zu konzentrieren. Das geht alles sehr schnell.

Wie gefallen euch Speedruns in Spielen? Findet ihr es beeindruckend, wie perfekt die einzelnen Aktionen der Spieler hier Hand in Hand greifen und harmonieren, oder interessiert euch sowas gar nicht und ihr seid auf der Suche nach der „echten“ Spiel-Erfahrung? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Das neue Elden Ring wurde im Speedrun in unter 12 Minuten abgeschlossen.