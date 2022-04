Elden Ring hat einen neuen Speedrun-Rekord – Brauchte nur 12 Minuten und einen Boss

Und wieder gibt es einen neuen Speedrun-Rekord für Elden Ring. Das Open-World-Spiel bietet zwar hunderte Stunden Spielzeit, dennoch kann es extrem schnell abgeschlossen werden. Für den neuesten Rekord musste der Spieler nur einen Boss wirklich besiegen.

Das ist die neue Bestzeit: Mit 12 Minuten und 13 Sekunden hat der Spieler Distortion2 die neue Bestzeit zu Elden Ring aufgestellt. Erst kurz zuvor hatte er einen Rekord mit 12 Minuten und 32 Sekunden für Aufsehen gesorgt. Vor einem Monat lag der Rekord noch bei 37 Minuten.

Es handelt sich um einen sogenannten „Any%“-Run, bei dem alles erlaubt ist, was das Spiel an Möglichkeiten hergibt. Sterben und andere Dinge sind erlaubt, führen in der Regel aber ohnehin zu einem Neustart, da ein Respawn zu viel Zeit frisst.

Nur Malekith musste für den Rekord aus dem Weg geräumt werden

So hat er es angestellt:

Wie auch in zahlreichen anderen Speedruns, startete Distortion2 mit der Samurai-Klasse.

Außerdem verwendete er einen sogenannten „zip“ oder auch „meta zip“-Glitch, um Gebiete zu überspringen.

Dieser Glitch ist kompliziert in der Ausführung, ist aber entscheidend für solche Speedruns. Der Spieler nutzte dazu ein akustisches Signal, um das richtige Timing hinzubekommen.

Mit dem richtigen Timing und der korrekten Eingabe zur richtigen Zeit kann er sich so quasi über die Map ziehen lassen, wie an einer Zipline. So überspringt er ganze Regionen wie Limgrave oder Liurnia.

Dabei verzichtete er auf sämtliche Upgrades oder Level-Ups.

Hier könnt ihr euch das im Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nach dem Tutorial nutzt er den Zip-Glitch, um bis nach Liurnia zu gelangen. Dort sammelt er das Eisbeil ein, denn diese Waffe ist wichtig für den restlichen Verlauf des Speedruns.

Anschließend glitcht er sich weiter durch, bis er in Farum Azula landet. HIer muss er gegen den einzigen Boss des gesamten Speedruns kämpfen: Malektih.

Das schafft er dank Routine trotz Start-Charakter recht einfach, denn der Skill des Eisbeils ist dafür extrem nützlich. Anschließend geht es weiter mit der Zipline und der nach seinen Worten wohl härteste Teil beginnt.

Vor dem Tor zum Endboss glitcht er wieder mit der Zipline durch den Boden. Das kostet ihn ein paar Versuche. Als es schließlich klappt, landet er im Bosskampf mit Godfrey. Doch plötzlich taucht das Echo des Endbosses in seinem Inventar auf und der Speedrun erfolgreich.

Wenn man sich den Run anschaut, sieht man, wie routiniert der Spieler ist. Denn viele der Schritte benötigen eine sehr schnelle Abfolge an Tastenkombinationen. Timing und Perfektion sind entscheidend.

„Ich kann nicht glauben, dass dieses Spiel schneller zerlegt wurde als jedes andere Souls-Spiel“

So reagiert die Community: Unter dem Video zeigen sich die Spieler beeindruckt. Viele haben gerade erst einen älteren Rekord bestaunt, der nur einen Tag zuvor aufgestellt wurde und sind überrascht, dass dieser schon wieder unterboten wurde.

Viele vergleichen auch die Speedruns mit denen aus anderen FromSoftware-Spielen und sind überrascht, wie schnell es in Elden Ring geht, obwohl das Spiel um ein Vielfaches größer ist, als beispielsweise Dark Souls 2: „Ich kann nicht glauben, dass dieses Spiel mehr zerlegt wurde als jedes andere Souls-Spiel. Das ist schneller als der schnellste DS2-Speedrun. Gute Arbeit!“ – chasetheman

Auch andere Speedrunner kommentierten diesen Rekord und peilen jetzt den ersten Unter-10-Minuten-Lauf an.

Ihr habt Spaß mit Elden Ring? Hier sind 2 Spiele von den gleichen Machern, die ihr unbedingt anschauen solltet

Warum sind Speedruns so beliebt in der Community? Zum einen mögen es Speedrunner, die Mechaniken eines Spiels komplett auszureizen und zu sehen, was eigentlich möglich ist.

Zum anderen geht es natürlich darum, der schnellste zu sein und Rekorde aufzustellen. Gerade bei Spielen von FromSoftware wie Dark Souls 1-3, Bloodborne oder Sekiro gibt es eine aktive Speedrunner-Community mit den unterschiedlichsten Varianten. Hier kommt der Reiz dazu, dass diese Spiele den Ruf haben, besonders herausfordernd zu sein.

Am verbreitetsten sind die Any%-Runs, doch es gibt quasi unendliche Möglichkeiten. So gibt es beispielsweise Speedrunner, die das Spiel ohne zu sterben abschließen.

Manche spielen die Spiele mit speziellen Controllern wie Musikinstrumenten oder Tanzsteuerung. Dabei überschlagen sich die Spieler mit neuen Bestzeiten. Womöglich gibt es schon einen neuen, während ich diesen Artikel schreibe.

Aber was haltet ihr von Speedruns? Findet ihr das interessant? Oder könnt ihr damit nichts anfangen? Guckt ihr dabei zu oder versucht ihr euch vielleicht sogar selbst daran?

Auch zu Dark Souls gab es kürzlich wieder Neuigkeiten: Die Steam-Server der Dark-Souls-Spiele sind seit Monaten offline – Jetzt fürchten Spieler, dass das so bleibt