Twitch-Streamer erstellt Tier-List für Bosse in Elden Ring – Findet die Gefürchtesten gar nicht so gut

Der größte MMORPG-Streamer der Welt Asmongold hat während eines Twitch-Streams eine Tier-List mit 33 Bossen aus Elden Ring erstellt. Sieben dieser Bosse platzierte er auf der höchsten Stufe, doch gefürchtete Kontrahenten wie Malenia und Margit schafften es nicht an die Spitze.

Welche Bosse verpassten den S-Tier knapp? Der Twitch-Streamer Asmongold hat 33 „Elden Ring“-Bosse bewertet. Insgesamt ordnete er 7 dieser 33 Kontrahenten der höchsten Stufe, dem S-Tier, zu.

Auffällig ist dabei, dass einige der gefürchtesten oder berüchtigsten Bosse es nicht nach ganz oben schafften und im A-Tier, der zweithöchsten Stufe landeten.

Einige dieser berüchtigten Kontrahenten im A-Tier sind Morgott, Godrick und Margit. Ebenfalls nicht in Asmongolds S-Tier schaffte es die Kriegerin Malenia. Sie zählt zu den am schwierigsten zu besiegenden Bossen in Elden Ring.

Asmongolds Tier-List der „Elden Ring“-Bosse

Wieso ist Malenia nicht im S-Tier? Für Asmongold definiert sich Malenia hauptsächlich über ihren speziellen Kombo-Angriff: der Wasservogel-Tanz. Dieser sei stark und mache den Kampf schwierig. Einige Spieler wurden kreativ und warfen mit Krügen, um Malenia zu kontern.

Ohne den Wasservogel-Tanz wäre sie laut Asmongold ein deutlich einfacherer Gegner. So fühle es sich an, als würde der Spieler gegen ein einziges Gimmick kämpfen. Wieso Malenia für Asmongold A-Tier ist, erklärt er in folgendem Clip:

„Elden Ring“-Bosse: Coolness vs. Frustration

Was ist das für eine Liste? Die von dem Twitch-Streamer Asmongold erstellte Liste ist eine sogenannte Tier List. In ihr werden verschiedene Dinge geordnet. Es gibt sie zu Charakteren in Spielen, Brotsorten oder Filmen.

Auch MeinMMO-Autor Marko hat eine Tier-List zu Elden Ring erstellt und für euch alle 309 Waffen der Stärke nach sortiert.

Die von Asmongold erstellte Liste behandelt 33 Bosse aus dem Erfolgstitel Elden Ring. Die Bosse ordnete er den Stufen S, A, B, C, D und E zu. Dabei ist „S“ die höchste und „E“ die niedrigste Bewertung.

Welche Kriterien waren ausschlaggebend? Bewertet hat Asmongold verschiedene Kriterien und ging dabei vor allem auf Mechaniken ein, welche die Bosse bzw. die Kämpfe ausmachen. Dabei wich er von der Bewertung der reinen Schwierigkeit ab.

So wurde ein Boss beispielsweise aufgrund seiner Immunität gegen Magie schlecht bewertet, da es frustrierend für Spieler sein kann, die genau darauf ausgelegt sind.

Im Gegensatz dazu ordnete er Godrick recht hoch ein, obwohl er ihn als vergleichsweise einfach empfand. In diesem Fall war die Begründung, dass dieser einer der „coolsten“ Bosse im Spiel sei.

