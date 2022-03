Minecraft: Spieler baut größte Pyramide aller Zeiten – komplett im Survival-Modus

Eine Pyramide in Minecraft sprengt alle Dimensionen. Es dürfte die größte Pyramide sein, die je erbaut wurde – und das im Survival-Modus!

Große Bauprojekte sind in Minecraft keine Seltenheit. Immer mal wieder berichten wir darüber, dass Spieler besonders viele Ressourcen sammeln, um dann ein Monument für die (digitale) Ewigkeit zu basteln. Doch das Projekt von AhRayWasTaken dürfte noch einmal die bekannten Maßstäbe sprengen. Denn er hat eine gigantische Pyramide erschaffen, zusammen mit einer schönen Skulptur im Inneren.

Was ist das für ein Projekt? In einem Zeitraffer-Video zeigt AhRayWasTaken, was er in den letzten Wochen so in Minecraft angestellt hat. Auf einer sehr zerstört wirkenden Oberfläche beginnt er die Skulptur einer Hand zu erschaffen, die einen geöffneten Sarkophag hält. Allein diese Skulptur ist schon beeindruckend – verblasst aber neben der Größe, die danach von der Pyramide in Anspruch genommen wird.

Was ist das Besondere? Gleich mehrere Faktoren. Zum einen ist alleine der Fakt, dass dieses Projekt im „Survival-Modus“ vollbracht wurde, besonders faszinierend. Das heißt, sämtliche Ressourcen mussten vorher abgebaut oder auf andere Weise gefunden werden. In diesem Fall wurde eine gigantische Wüste dafür abgebaut. Allein der notwendige Sand für die Erschaffung der Pyramide hat also die Ressourcen einer riesigen Fläche verschlungen – hier ist ein kleiner „Vorher / Nachher“-Vergleich der Wüste, die dafür abgebaut wurde.

Die Wüste vorher und nachher – kahlgeerntet.

Wie lange hat das gedauert? Das ganze Projekt hat rund 2 Monate in Anspruch genommen. Allein das Aufnahmematerial, das er über einen 2. Minecraft-Account gesammelt hat, hat eine Gesamtlänge von stolzen 208 Stunden. Da muss man schon einige Stunden Freizeit jeden Tag investieren, um so große Projekte zu vollenden.

Dass so große Projekte überhaupt möglich sind, liegt vor allem an einem der letzten Minecraft-Patches, der die Größe der Spielwelt noch einmal drastisch angehoben hat.

Wieso sieht die Umgebung so flach aus? AhRayWasTaken hat eine riesige Fläche bis fast auf die niedrigste Ebene in Minecraft abgebaut. Das hat er allerdings nicht „mit der Hand“ gemacht, sondern dafür eine mechanische Konstruktion genutzt, die man im Minecraft-Jargon „World Eater“ nennt. Das sind durch Redstone-Mechanismen erschaffene Maschinen, die immer wieder TNT von oben auf die Welt schmeißen und so langsam aber sicher die ganze Welt abtragen. Ein bekanntes „World Eater“-Konzept ist etwa das von ilmango:

Doch trotz – oder gerade wegen – der Verwendung solcher Systeme, ist das Projekt mit der Pyramide sicher eines, das vielen Spielern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Denn eine Pyramide mit Addons oder im Kreativ-Modus erschaffen, das können die meisten. Aber so ein Projekt im Survival-Modus umzusetzen, das benötigt deutlich mehr Zeit und viel Durchhaltewillen.

Habt ihr auch schon einige ähnlich große Projekte in Minecraft umgesetzt? Oder fehlt euch dafür die Geduld?