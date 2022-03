So baut ihr jetzt in Minecraft mit einem Trick lautlose Lava-Fallen

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Mit einem kleinen Mechanismus könnt ihr jetzt also fiese, überraschende Lava-Fallen nutzen. In Patch 1.18 von Minecraft kann man sogar durch Lava hindurch gucken.

So reagieren die Spieler: In den Kommentaren teilen Spieler schnell ihre Ideen, die sich durch den neuen Trick nun für die Fallen überlegt haben.

Um was geht es? Ein Spieler zeigt in der Community von Minecraft auf reddit, dass man die Geräusche von Lava im Spiel mit einem Trick abstellen kann. Alles, was man dafür benötigt, sind Fäden.

Wer in Minecraft seine Fallen mit Lava bauen will, der kennt das Problem des lauten „Blubberns“. Dadurch lassen sich die Fallen kaum verstecken. Doch mit Fäden könnt ihr der Lava den Sound abdrehen.

