Fast hätten es Super-Frösche in eure Minecraft-Welten geschafft – So mächtig sind sie

Zum Glück gibt es Beta-Tester in Minecraft. Denn sonst wären die Frösche mit dem Riesenhunger vielleicht wirklich im Spiel geblieben. Videos zeigen, wie Frösche ganze Ziegen runterschlingen.

Was ist los mit den Fröschen? Das Team von Minecraft stellte die neuen Frösche genauer vor. Die Tiere kommen mit dem neuen Update 1.19 zu Minecraft und können dort zum Beispiel in Sumpf-Biomen gefunden werden. In einigen Beta-Versionen kann man die Frösche jetzt schon testen.

Eigentlich sollen sie unter anderem kleine Schleimblöcke fressen können. Mit ihrer langen Zunge schnappen sie sich die Blöcke dann und vertilgen sie. Während der jüngsten Minecraft-Live-Präsentation am 10. Februar ging das Team näher auf die Frösche ein und erklärte: Für einen kurzen Zeitraum konnten Frösche sogar Ziegen essen. Und dazu gibt es Videos.

Frösche essen Ziegen in Minecraft

Das haben Spieler gefunden: Schon im Januar berichteten Spieler, die einen Beta-Build von Minecraft spielten, über den riesigen Hunger der Frösche. So zeigte Nutzer JamesLovesTB einen Clip, in dem er einen Frosch-Spawner und einen Ziegen-Spawner nutzt, um beide Tiere nebeneinander zu erschaffen. Der Frosch frisst wiederholt die riesigen Ziegen, die der Spieler in die Welt setzt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das zeigt das Team von Minecraft: Während der Minecraft-Live-Vorstellung am 10. Februar fragte ein Spieler, ob es möglich sei, dass Frösche die Axolotl fressen. Das Team erklärte, dass das nicht möglich ist, dafür können Axolotl aber Kaulquappen verschlingen. Alexander Östman von Mojang ging dann näher auf den Ziegen-Bug ein:

“Ich war dabei, die Frösche zu entwickeln, und wollte dieses ‘Friss-einen-Mob’-Verhalten hinzufügen. Als ich es testete, dachte ich, ich könnte es zusammen mit der Ziege testen. Ich fügte vorübergehend hinzu, dass die Frösche die Ziegen fressen könnten, was ich für sehr, sehr albern halte. Ich vergaß jedoch, diesen Teil des Codes zu entfernen, als ich ihn in die Beta-Version einfügte, so dass in der ersten Beta-Version die Frösche tatsächlich Ziegen fraßen. Als ich das erste Mal sah, dass ein Spieler ein Video davon gepostet hat, bin ich buchstäblich vor Lachen vom Stuhl gefallen, weil es so lustig war.” Alexander Östman während der Minecraft Live.

Einer der Community Manager von Mojang ging noch einen Schritt weiter und kettete mehrere Ziegen an einen Pfahl, die dann von einem Frosch verschlungen wurden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Inzwischen wurde der Bug aber entfernt und die Frösche sollten nun nicht länger so hungrig sein, dass sie Ziegen fressen können.

Seit dem Release von Minecraft sorgt das Spiel immer wieder für lustige Momente, die YouTuber und Streamer mit der Community des Spiels teilen. Dabei gibt es einige Klassiker, die einfach jeder Spieler kennen sollte.

Wir haben nachgeschaut und für euch die 5 erfolgreichsten Minecraft-Videos auf YouTube aller Zeiten rausgesucht. Kennt ihr sie alle? Wenn nicht, dann müsst ihr das unbedingt nachholen.