Wir zeigen euch hier Minecraft-Shader für Version 1.18. Die reichen von realistischen Rendern bis zu Fantasy. In unserer Auswahl seht ihr ein paar der besten Shader, die ihr 2021 für Minecraft bekommt.

Was sind Shader bei Minecraft? Das “Klötzchen-Spiel”-Minecraft verbinden viele mit seiner gewöhnungsbedürftigen, eckigen Grafik. Die kann man mit Ressource Packs aufwerten, doch in Kombination mit Minecraft-Shadern erhaltet ihr eine richtig schöne, moderne Grafik im Spiel.

Die Shader könnt ihr einfach herunterladen und eurem Spiel hinzufügen. In dieser Übersicht zeigen wir euch hübsche Shader, die mit der neuen Minecraft-Version 1.18 zu “Caves & Cliffs” funktionieren. Da die Auswahl an Shadern sehr breit ist, versuchen wir, viel Abwechslung einzubauen.

Wie installiert man Shader? Zunächst müsst ihr euch OptiFine (via

Installiert nun OptiFine oder Forge (dafür benötigt ihr Java, das ihr kostenlos herunterladen könnt).

Im Beispiel von OptiFine startet ihr nach der Installation euer Minecraft, dann wird im Launcher auf der linken Seite bei der Spielversion das Programm angezeigt und damit startet ihr dann euer Minecraft.

Schaut ihr jetzt in Minecraft unter Optionen und dann Grafik, dann findet ihr jetzt den Punkt Shader.

Wenn ihr dort den Shader-Ordner anklickt, öffnet sich auf eurem System der Ordner, in den ihr die heruntergeladenen Shader aus unserer Liste als Zip-Datei einfügt. Wählt dann noch in den Grafik-Optionen den entsprechenden Shader aus und schon könnt ihr damit Minecraft spielen.

SEUS Shader mit hübscher, realistischer Grafik

Was ist das für ein Shader? “SEUS” steht für Sonic Ether’s Unbelievable Shaders. Auf der Webseite gibt es verschiedene Mods des Entwicklers, die euch verschiedene Verbesserungen bringen und euren PC mehr oder weniger auslasten. Wir haben im Test das “SEUS Renewed”-Pack ausprobiert. Es arbeitet recht ressourcenarm und bringt euch dabei trotzdem starke, optische Unterschiede.

Die grafischen Verbesserungen sind nicht übertrieben, sondern wirken sanft und realistisch. Wer diesen Ansatz in seiner Minecraft-Welt bevorzugt, ist mit diesem Shader gut bedient.

Wo kann man den Shader downloaden? Auf der Webseite von SEUS (via Sonicether.com)

Oceano Shaders für die Wasser-Liebhaber

Was ist das für ein Shader? Der Oceano-Shader macht euer Wasser in Minecraft wunderschön und realistisch. Das Licht spiegelt sich darauf fantastisch. Wenn ihr generell viel Zeit auf dem Wasser in Minecraft verbringt und Boot fahrt oder am liebsten auf Inseln nahe am Wasser spielt, dann kann Oceano Shaders euer Erlebnis deutlich verbessern.

Auch abseits des Wassers nimmt der Oceano Shader einige Besserungen vor und haucht der Natur frische Farben und sanfte Beleuchtung ein.

Wo kann ich den Shader downloaden? Auf der Webseite von Curseforge könnt ihr den Shader herunterladen (via curseforge.com)

Sildurs Shader mit schönen Reflexionen

Was ist das für ein Shader? Der Sildurs-Shader ist in der Community von Minecraft bekannt und schon lange dabei. Besonders die Ausarbeitung des direkten Sonnenlichts fällt nach der Installation auf. Auf dem Screenshot erkennt ihr dabei schöne Reflexionen auf der Wasseroberfläche und auch im Hausinneren noch sanftes Licht der Laternen.

Auf der Webseite könnt ihr zwischen Light, Medium, High und Extreme wählen. Je nachdem, wie viel Power euer Rechner hat, könnt ihr mehr in Richtung Extreme gehen.

Wo kann ich den Shader herunterladen? Auf der Sildurs-Webseite (via GitHub.io)

TME für starke Gaming-PCs mit viel Leistung

Was ist das für ein Shader? Die Abkürzung TME steht für “Too Many Effects” also “zu viele Effekte”. Die Entwickler erklären zu dem Shader, dass es ihnen nicht darauf ankommt, mit wie vielen FPS ihr spielt. Ihnen ist es wichtig, dass das Bild schön aussieht und man die maximalen Effekte aus dem Spiel herauskitzelt. Vor allem die Oberflächen und Wasser sind die Stärken des Shaders.

Damit euer Rechner mit dem Shader klarkommen, solltet ihr eine potente Grafikkarte verbaut haben.

Wo kann ich den Shader herunterladen? Auf der Webseite von MC-PC (via mc-pc.net)

Naelego’s Cel Shader für Borderlands-Imitation





Was ist das für ein Shader? Mit Naelegos Shader zaubert ihr eine Comic-Grafik zu eurem Minecraft. Im Wesentlichen werden Objekte, Tiere und weitere Inhalte mit Konturen umrandet. Damit erinnert der Shader an den typischen Stil von Borderlands-Spielen. Der Shader kitzelt aber auch knalligere Farben aus eurem Spiel. Beim Ausprobieren erlebten wir allerdings einige Ruckler, als wir im Creative-Modus schnell über die Map flogen.

Wo kann ich den Shader herunterladen? Auf der Webseite von MC-PC (via mc-pc.net)

Continuum Shader für die, die es realistisch mögen

Was ist das für ein Shader? Der Continuum Shader gehört bei den realistischen Shader mit an die Spitze der Bestenliste. Auf dem Wasser könnt ihr schöne Reflexionen wahrnehmen und die Wolken am Himmel sehen aus als wären sie echt. Mit den natürlichen Farben kommt es einem so vor, als wäre Minecraft plötzlich viel moderner geworden.

Die normale Version des Mods braucht recht viel Leistung von eurem Rechner. Wenn euer PC die nicht bieten kann, ihr aber trotzdem den Shader ausprobieren wollt, könnt ihr zu einer Lite-Version auf der Webseite greifen und diese installieren.

Wo kann ich den Shader herunterladen? Auf der Webseite von Continuum könnt ihr den Shader herunterladen (via Continuum.graphics)

Wer schon einmal auf der Suche nach Shadern für Minecraft war, weiß, dass die Auswahl riesig ist. Wir haben hier bisher nur eine Auswahl der besten Shader für Minecraft in Version 1.18. Vielleicht nutzt ihr selbst ein paar von ihnen oder habt ganz andere Empfehlungen.

Schreibt uns eure Lieblings-Shader für Minecraft doch hier in die Kommentare und sagt uns, was sie so gut machen. Gerne erweitern wir die Auswahl hier von Zeit zu Zeit mit euren Vorschlägen.

