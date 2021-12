Im Patch 1.18 von Minecraft hat sich die Verteilung von Diamanten und Erzen verändert. Wir zeigen euch hier, auf welcher Höhe ihr Diamanten findet und wo ihr buddeln sollt.

Was ist neu? Das Update 1.18 für Minecraft ist Part zwei von “Caves and Cliffs”. Es wurde am 30. November 2021 veröffentlicht und brachte viele Änderungen für die Ober- und Unterwelt. Ab jetzt ist es nicht länger möglich, auf einer bestimmten Höhe zu buddeln und dort alle guten Erze und Steine zu finden.

In dieser Übersicht spezialisieren wir uns auf die Diamanten in 1.18 – Wo findet man sie, auf welcher Höhe sollte man suchen und wo spawnen sie gar nicht?

Diamanten finden und abbauen – Auf dieser Höhe findet ihr sie

Auf dieser Höhe spawnen Diamanten: Alle Diamanten in Update 1.18 von Minecraft spawnen zwischen Y= -64 und Y= 16. Da sie in einem Dreiecksspawn in die Welt eingebaut werden, habt ihr auf den tieferen Ebenen bessere Chancen als weiter oben. Am besten seid ihr für die Suche in der Mitte des Spawns unterwegs – also nicht ganz oben und auch nicht ganz unten.

Um eure Höhe in Minecraft zu kontrollieren, müsst ihr bei der PC-Version F3 drücken. Es zeigt sich dann folgendes Bild:

An dieser Position zeigt Minecraft euch an, auf welcher Kopf-Höhe ihr euch gerade befindet. In diesem Fall Y = 11

Wie findet man Diamanten am besten? Diamanten spawnen “begraben” und werden von anderen Blöcken bedeckt. Weiterhin ist das Branch-Mining also die beste Lösung, um effizient Diamanten zu finden.

Die beste Höhe, um Diamanten in Minecraft zu finden, ist jetzt Y = -60, denn da sind die Chancen am größten. Knapp über den Bedrock-Steinen. Allerdings ist das gefährlich, da durch Update 1.18 Lava nun auch auf Höhe Y= -54 spawnen kann. Ihr müsst also aufpassen, dass euch beim Farmen auf -60 nicht die Lava erwischt. Außerdem kann es durch die festen Steine dort durchaus länger dauern, zu farmen.

Wer auf die Lava und Bedrock keine Lust hat, der farmt am besten auf Höhe Y = -53. Denn da müsst ihr euch weniger Gedanken um Lava machen, habt aber auch etwas geringere Chancen auf Diamanten.

Die Informationen zur Diamanten-Verteilung stammen von slicedlime auf YouTube. Er ist Tech Lead für das Minecraft-Java-Game-Team bei Mojang (via YouTube.com).

Eine Grafik zum Thema teilte Henrik Kniberg auf Twitter. Er ist Gamedesigner/Developer für Minecraft bei Mojang und zeigt mit den verschiedenen Formen, auf welcher Höhe weitere Erze und Vorkommen zu finden sind.

Was ist Branch-Mining? Einer der effizientesten Wege, um Diamanten zu farmen, ist das Branch-Mining. Das bedeutet, ihr grabt euch zunächst in eine Tiefe, auf der ihr die Diamanten finden wollt.

Hebt dabei einen Raum aus und grabt einen Tunnel, der zwei Blöcke hoch und einen Block breit ist. Von diesem Tunnel aus grabt ihr weitere Branch-Tunnel. Wieder zwei Blöcke hoch, einen Block breit. Lasst zwischen jedem Tunnel zwei Blöcke Platz, so nutzt ihr die Fläche gut aus.

So können Branch-Tunnel in Minecraft 1.18 aussehen

Wie gefällt euch die neue Erz- und Steine-Verteilung? Findet ihr es gut, dass es nun mehr mit dem Zufall zu tun hat und man jetzt nicht länger speziell auf einer Höhe alles findet oder gefiel euch das alte System mit den Erzen in Minecraft vor 1.18 besser? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Das nächste große Update für Minecraft wurde bereits angekündigt: Patch 1.19 bringt 2022 das “The Wild”-Update zu Minecraft – Wir zeigen euch, was da drinsteckt.