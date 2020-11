Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Was haltet ihr von dem neusten Minecraft-Patch? Habt ihr schon in Caves&Cliffs reingeschaut?

Kommt da noch mehr? Ja. Das Caves&Cliffs-Update wird noch deutlich umfangreicher. So wird es etwa einen neuen, gruseligen Gegner-Typ geben , denen ihr in den Tiefen der Höhlen begegnen könnt. Der ist sogar ziemlich stark und dürfte an kleinere Bosskämpfe erinnern. Die niedlichen Axolotl kommen auch noch dazu und können euch bald helfen. Außerdem soll es ein neues System für verschiedene Erze geben, die sogenannten Adern. Damit werdet ihr quasi durch den Boden geführt und könnt schon einige Blöcke früher erkennen, wo wertvolle Ressourcen lagern.

Kaum ein Patch in Minecraft wird so sehnsüchtig erwartet, wie das „Caves & Cliffs“-Update . Kein Wunder, immerhin soll das einige der Dinge beheben, die schon seit den ersten Minecraft-Tagen quasi unverändert sind. Höhlen und Berge sollen interessanter werden, mit neuen Belohnungen und Gefahren aufwarten. Jetzt ist der erste Snapshot verfügbar – quasi die erste Testversion des kommenden Updates. Wer möchte, kann schon hineinschnuppern.

