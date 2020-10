Minecraft bringt 2021 das „meist erwartete Update aller Zeiten“

Das große „Caves and Cliffs“-Update für Minecraft wurde enthüllt. Freut euch auf spannende, neue Höhlen in denen neue Mobs warten. Außerdem könnt ihr eure Skills als Archäologe unter Beweis stellen.

Was ist neu in Minecraft? Während der Übertragung von Minecraft Live, am 3. Oktober, stellte das Minecraft-Team das nächste große Update für Minecraft vor. Nach dem umfassenden Nether-Update im Juni 2020 will das Team einen weiteren großen Schritt gehen und gleich ein großes Thema des Spiels umkrempeln: Höhlen und Berge.

Das neue Update für Minecraft nennt sich „Caves and Cliffs“

Der Release ist für Sommer 2021 geplant

Höhlen und Berge sind im Fokus dieses Updates

Ein Weihnachts-Update fällt dafür aus

Welche Änderungen stecken im Caves & Cliffs Update?

Das Update kombiniert gleich zwei Wünsche von Spielern. Verbesserte Höhlen, die schon seit Jahren ein Wunsch der Community sind. Und ein Update für die Berge. Die Berge sind das Biom, das bei der Minecon 2019 von den Spielern am meisten Stimmen bei einem Voting zur Überarbeitung erhielt.

Das Ziel des Updates ist es, in den Höhlen, in denen Spieler so viel Zeit verbringen, wenn sie dort Erze und Edelsteine abbauen oder Minen erkunden, mehr Abwechslung zu schaffen.

Neue Blöcke: Vorgestellt wurden bisher 3 neue Blöcke:

Der Sculk Sensor

Stalaktiten und Stalagmiten

Kupfer-Erz

Der Sculk Sensor reagiert auf Bewegungen und sendet anschließend ein Redstone-Signal aus. Mit Hilfe dieses Blocks könnt ihr neue Erfindungen bauen, wie „drahtlosen“ Redstone. Im Bild seht ihr die Wireless Trapdoors:

Stalaktiten und Stalagmiten sind spitze Blöcke. Fallt ihr auf sie, erleidet ihr mehr Fall-Schaden. Wie eine Höhle mit solch besonderen Blöcken aussieht, erkennt ihr auf der folgenden Grafik:

Eine Höhle mit den spitzen Steinen – Bloß nicht drauf fallen

Kupfer-Erz könnt ihr nach dem Update beim Erkunden des Untergrundes entdecken. Mit der Hilfe von Kupfer könnt ihr Blitzableiter erstellen. Doch nicht nur das. Für spannende neue Häuser könnt ihr Kupfer auch im Dach verarbeiten.

Mit Kupfer im Dach sieht ein Haus gleich anders aus

Wer Glück hat, findet sogar die seltenen Kristall-Geoden. Auf dem Screenshot erkennt ihr eine Höhle mit den besonderen Steinen:

Mit den Kristallen könnt ihr ein Fernrohr craften. So erkennt ihr schon auf einige Blöcke Entfernung genau, welche Gefahren oder Schätze sich in der Nähe verstecken.

Ein Blick durch das neue Fernrohr in Minecraft

Neue Mobs: Durch das Update wird es zwei neue Arten von Mobs in Minecraft geben:

Warden

und Axolotl

Die Warden sind feindliche Mobs die in den dunklen Höhlen leben. Sie haben die Fähigkeit, auf Bewegungen zu reagieren, statt auf das, was sie sehen. Denn sehen können sie gar nicht erst – Warden sind blind. Eine Abwechslung zu den Creepern, die unterirdisch sogar zu euren Freunden werden können.

Warden könnt ihr mit Geräuschen ablenken. Werft ihr einen Schneeball in eine andere Richtung, könnt ihr den Warden von euch weg locken.

So sieht’s aus, wenn ihr auf einen Warden in Minecraft trefft – Doch passt auf, sie sind enorm stark

Die Axolotl sind Wasserwesen, die in Höhlen zu finden sind. Das Besondere an ihnen ist, dass sie euch im Kampf helfen können.

Unterwasser können Axolotl eine große Hilfe für euch sein

Verbesserte Höhlen: Eine verbesserte Generierung der Höhlen soll euch beim Erkunden mehr Abwechslung bringen. Dabei gibt es enge Tunnel, riesige Höhlen, Seen in Höhlen und sogar unterirdische Wasserfälle geben.

Neue Höhlen sind:

Lush Caves

Tropfsteinhöhlen

Dazu kommt ein neues Archäologie-System. Ihr könnt mit einem Pinsel-Item seltene, zerbrechliche Artefakte ausgraben. Außerdem habt ihr die Chance, verschüttete Ruinen zu entdecken.

Berge: Die Berge in Minecraft sollen durch das Update anders generiert werden. Dabei findet ihr im Schnee sogar Fallen und Ziegen. Zu den Fallen gehört Pulverschnee. Tretet ihr darauf, fallt ihr durch die Schneeschicht.

Die Ziegen tarnen sich gut auf dem Schnee in Minecraft

Weitere Features: Zu diesen ganzen Änderungen kommt die Funktion für das Bündeln von Gegenständen. So könnt ihr eine größere Menge bestimmter Gegenstände auf dem gleichen Slot aufbewahren.

Welches Update fällt weg?

Das sagt das Team: Weil das „Caves & Cliffs“-Update so groß ist, benötigt das Team viel Zeit dafür. Deshalb wird das traditionelle Holiday-Update diesmal ausfallen.

Ursprünglich sollte ein Update für die Berge zu Weihnachten 2020 erscheinen. Doch das Team entschied sich dazu, die zwei Updates zu kombinieren. Denn beide Updates teilen sich einen technischen Hintergrund.

„Durch das Kombinieren der beiden Updates gaben wir uns viel mehr Zeit und Möglichkeiten, dieses Update wirklich zu dem zu machen, was wir wollen, anstatt zeitlich eingeschränkt zu sein“, verriet Cory Scheviak von Mojang gegenüber MeinMMO.

Das meist erwartete Update aller Zeiten

Das sagt Minecraft: Wir von MeinMMO hatten die Chance, dem Gameplay Team Developer von Minecraft, Cory Scheviak, einige Fragen zum „Caves & Cliffs“-Update zu stellen.

MeinMMO: Spieler wünschten sich seit Jahren ein Update für Höhlen. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?

Cory Scheviak:



„Es gibt ein paar Gründe, warum wir der Meinung sind, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für das Update des Untergrunds ist, nach dem sich die Spieler seit vielen Jahren sehnen.

Erstens wollten wir sicherstellen, dass wir tatsächlich das epische Update liefern können, von dem die Community so lange geträumt hat. Wir haben das Gefühl, dass wir jetzt personell gut ausgestattet und bereit sind, ein solch großartiges Unterfangen in Angriff zu nehmen.

Zweitens wollten wir sichergehen, dass wir dieses Update zu einem Zeitpunkt bringen, zu dem wir wirklich auf das Feedback der Community hören und danach handeln können.

Drittens haben wir uns die Zeit genommen, um zu verstehen, was genau die Community wirklich von einem Höhlen-Update erwartet. Wir wollten es nicht überstürzen, nur weil es sehr gefragt war. Wir haben uns die Zeit genommen, uns selbst und die Codebasis auf dieses Update vorzubereiten. Schließlich wollten wir sicherstellen, dass wir das Update gleichzeitig auf allen Plattformen mit voller Funktionsgleichheit veröffentlichen können. Denn wir wollen, dass alle Spieler gleichzeitig in den Genuss desselben Updates kommen, ganz gleich, wie und wo sie sich entscheiden zu spielen.“

Eine neue Höhlen-Art in Minecraft: Lush Caves – Ihr findet sie sogar über der Erde. Denn dort könnt ihr einen besonderen Baum finden – Folgt ihr seinen Wurzeln, kommt ihr zu eine Lush Cave

MeinMMO: Ist dieses riesige Update ein Teil von etwas Großem? Werden weitere riesige Updates folgen, die Minecraft komplett auf den Kopf stellen oder geht es danach mit kleineren Updates weiter?

Cory Scheviak:

„Mit jedem größeren Update streben wir an, einen wichtigen Teil des Kernspiels entweder zu überarbeiten oder zu erstellen. Es ist schwer zu beantworten, was „Minecraft auf den Kopf stellen wird“, aber unser Plan ist es, das Spiel auf absehbare Zeit im Großen wie im Kleinen weiter zu aktualisieren.

Abgesehen davon ist das Höhlen-Update zweifellos das am meisten nachgefragte und am meisten erwartete Update aller Zeiten, daher wird es interessant sein, zu sehen, ob die Auffassung des Teams von einem größeren Update mit der Auffassung der Community von einem zukünftigen größeren Update verglichen werden kann!“

Warum ist das Höhlen-Update so wichtig?

Oft gewünschtes Update: Eine Überarbeitung der Höhlen in Minecraft wurde von Spielern schon lange gewünscht. Auf der offiziellen Feedback-Seite von Minecraft (via minecraft.net) erstrahlt eine Anfrage aus dem Jahr 2018. Dort wird bereits in über 1000 Kommentaren fleißig zum Thema „Höhlen Update“ diskutiert. Der Post hat mehr als 58.000 Votes, was zeigt, wie wichtig der Minecraft-Community das Thema ist.

Durch die neuen Ruinen und das Kupfer-Erz dürfte es schon zwei wichtige Punkte geben, die den Untergrund noch interessanter machen. Spannend wird es, herauszufinden, für was man das neue Kupfer alles gebrauchen kann.

Verschüttete Ruinen sind wohl genau der richtige Inhalt für die Leute von euch, die Untertage schon immer auf der Suche nach Minen und versteckten Räumen waren.

Durch diese Änderungen ist im Untergrund von Minecraft endlich wieder mehr los als das Suchen nach Erzen, Redstone und Diamanten. Außerdem findet man mehr aufregende Orte wie Minen.

Das sind aufregende Nachrichten für die Minecraft-Fans. Spannend ist auch, dass es bald wohl richtig große Server geben könnte. Minecraft mit über 1.000 Spielern ist wohl bald möglich.