Das große „Caves & Cliffs“-Update bringt die kleinen, süßen Axolotl zu Minecraft. Ihr könnt sie in Eimern transportieren, sie können sich totstellen und im Kampf helfen. Wir zeigen euch alle Infos zu den neuen Tieren.

Was sind Axolotl und was machen sie in Minecraft? Axolotl sind eine Salamander-Art und gehören zu den Querzahnmolchen. Für gewöhnlich findet man sie wild nur in der Nähe von Mexiko. Manche halten sie aber auch Zuhause in Aquarien. Und diese süßen Amphibien sind bald ein Teil von Minecraft. Bei der Ankündigung des riesigen „Caves & Cliffs“-Updates zeigte man die Tierchen in der Minecraft-Welt.

Das Update erscheint im Sommer 2021 und damit dann auch die Axolotl. Wir wollen euch hier auf MeinMMO schon mal zeigen, was die neuen Tiere in Minecraft können und wie sie euch sogar im Kampf helfen.

Die Axolotl sind ab Sommer 2021 Teil von Minecraft

Sie helfen euch bei wichtigen Kämpfen

Ihr transportiert sie in Eimern

Sie leben in Lush-Caves

Axolotl wird es in verschiedenen Farben geben

Der Axolotl-Eimer in Minecraft

Die wasserliebenden Tierchen laufen nicht einfach an Land neben euch her. Zum Transport und Fangen benötigt ihr einen Wassereimer, ähnlich wie bei Fischen.

Axolotl transportiert ihr in einem Eimer – und ihr könnt sie wieder freilassen

Wie fängt man Axolotl? Wenn ihr den Tieren begegnet, nehmt ihr einen Eimer und fangt sie einfach damit ein. Ihr könnt die Eimer dann in der Nähe eures Hauses in einer Höhle wieder ausschütten und den Tieren dort ein Zuhause geben.

Wer will, der sichert sich gleich mehrere dieser Eimer voll Axolotl und bringt sie zur nächsten Erkundung eines Ozeanmonuments mit.

Im Stream der Minecraft Live wurden die Axolotl vorgestellt. Bei etwa 40 Minuten im Video startet der Part über die neuen Tierchen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Axolotl in Unterwasser-Kämpfen einsetzen

Wenn ihr ein paar eingefangene Axolotl in eurer Nähe freilasst, dann kämpfen sie anschließend an eurer Seite. Euch gegenüber sind sie freundlich.

Wie stark sind Axolotl? Nach ersten Erkenntnissen sind die Axolotl allein nicht sonderlich stark. Doch ihr könnt mehrere Eimer gleichzeitig loslassen, um eurem Gegner viele Ziele anzubieten.

Außerdem beherrschen die Axolotl die Fähigkeit „totstellen“. Gegner greifen sie dann nicht an. Das gibt den Wassertieren die Möglichkeit, Lebenspunkte zu regenerieren und danach wieder gestärkt in den Kampf zu kommen.

Axolotl im Kampf gegen Wächter bei einem Ozeanmonument.

Wen greifen sie an? Axolotl greifen Wächter und große Wächter an, die Ozeanmonumente beschützen. Auch Fische und Unterwasser-Zombies gehören zu ihren Feinden, wie die Entwickler im Stream erklärten.

Außerdem erklärte Mojang, dass Axolotl euch sogar heilen können. Doch wie genau diese Mechanik funktioniert, ist noch unklar.

Wo findet man Axolotl?

In diesen Biomen: Die Tiere leben in Lush-Biomen. Genauer gesagt in den neuen Lush-Caves (bewachsenen Höhlen). Sogar oberirdisch könnt ihr so eine Höhle entdecken, denn die neuen Acacia-Bäume geben euch einen entscheidenden Hinweis. Buddelt euch an den Wurzeln dieser Bäume nach unten, denn dort wartet eine Lush-Cave.

Im Interview mit MeinMMO bestätigte Cory Scheviak, der Minecraft Gameplay Team Developer, dass ihr die Axolotl in diesen Höhlen findet:

Ja, beide, die Warden und die Axolotl, wird man in verschiedenen Höhlen finden. Der Warden hält sich in dunkleren Bereichen auf und die Axolotl leben in den Lush Caves.

Verschiedene Farben: Haltet auf der Suche nach Axolotl genau Ausschau. Denn sie treten in verschiedenen Farben in Erscheinung. Die Farben Pink, Braun und Grün wurden bereits bestätigt.

Freut ihr euch schon auf die neuen Tiere in Minecraft? Bis das Update erscheint, könnt ihr eure Häuser mit der besten und merkwürdigsten Treppe in Minecraft „verschönern“.