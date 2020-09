Wetten, dass ihr so eine komische Treppe in Minecraft noch nicht kennt? Sie ist genial – und auch ein kleines bisschen irre.

Nach all den Jahren sollte man meinen, dass die Spieler schon sämtliche Eigenarten und Geheimnisse von Minecraft entdeckt und aufgeschlüsselt haben. Doch immer wieder kommt es vor, dass die Spieler neue Mechaniken oder witzige Kombinationen von Blöcken finden, an die bisher noch niemand gedacht hat. Das erzeugt eine ziemlich steile Treppe, deren Effizienz kaum zu überbieten ist.

Was ist das Besondere an der Treppe? Die Treppe kombiniert nicht nur 6 unterschiedliche Arten von Blöcken, sondern erzielt auch den steilsten Aufstieg, der in Minecraft möglich ist. Über die Distanz eines einzigen Blockes geht es gleich drei ganze Blöcke in die Höhe. Gewöhnliche Treppen schaffen nur einen Block in die Höhe – eben ganz normale Treppen. Die Treppe besteht aus:

Einer Quartz-Stufe

Einer Kiste

Einer Glocke

Einer Glasscheibe

Einem Kuchen, aus dem 6 Stücke rausgebissen wurden

Einer offenen Falltür

Die genaue Anordnung der Treppe könnt ihr in diesem kleinen Clip vom Erfinder nowitscleanandheavy begutachten:

Wie funktioniert das? Die 6 verwendeten Materialien haben alle eine unterschiedliche Form und füllen einen Minecraft-Block unterschiedlich stark aus. Geht man nun genau mittig auf diese Kombination an Blöcken zu, entsteht immer abwechselnd links und rechts ein kleiner Anstieg zwischen den Blöcken – eben eine natürliche Treppe. Die ist zwar nicht sonderlich schön, dafür aber extrem effizient.

Allerdings sollte man aufpassen, dass kein Vielfraß über die Treppe stolpert. Denn sobald man zu viel vom Kuchen verputzt, funktioniert die Treppe nicht mehr und man kommt ins Stocken. Überlegt euch also lieber genau, wen ihr auf eure Wundertreppe einladen wollt.

Community ist begeistert: Die Minecraft-Spieler im Subreddit sind von dieser Treppe schwer begeistert. Der Beitrag mit der Idee ist einer der am häufigsten positiv markierten Beiträge aller Zeiten und hat inzwischen über 116.000 Upvotes bekommen.

Mittlerweile ist aus dieser Treppe sogar ein kleines Meme geworden. Denn der Nutzer OneTrueKingofOOO hat sich an die gegenteilige Aufgabe gesetzt und die „am wenigsten steile Treppe“ gebaut, die inzwischen auch über 35.000 Upvotes hat.

Vermutlich ist das nur der Anfang eines ziemlich verrückten, neuen Minecraft-Trends – denn an noch effektiveren Treppen wird schon gebaut.

Was haltet ihr von dieser Treppe? Werdet ihr sie in Türmen einsetzen oder ist sie euch zu hässlich und umständlich?