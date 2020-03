Minecraft: Warum Creeper manchmal eure besten Freunde sind

Nicht jede Creeper-Explosion in Minecraft muss den Untergang bedeuten. Manchmal sprengen sich die Kreaturen und helfen dem Spieler dabei deutlich …

Creeper dürften in Minecraft zu den Kreaturen gehören, die jedem Spieler schon schlaflose Nächte bereitet haben. Kein Wunder, sind sie doch immerhin vor allem für Tod und Zerstörung bekannt, die sie über achtlose Spieler bringen. Doch manchmal können Creeper auch richtig nützlich sein und einem Spieler den Weg zu jeder Menge Diamanten weisen.

Das sind Creeper in Minecraft: Creeper gehörten zu den ersten Feinden, die es in Minecraft überhaupt gab und sind quasi das Aushängeschild des Spiels geworden. Die großen, grünen Monster sind im Regelfall vollkommen lautlos und schleichen sich, wenn sie können, von hinten an den Spieler an oder warten um Ecken auf ihn. Erst wenn sie ganz nahe sind, hört man ein leises Zischen, bevor die Kreaturen sich schon selbst in die Luft jagen. Dabei sprengen sie nicht nur sich selbst, sondern auch den Spieler und sämtliche in der Umgebung befindliche Blöcke.

Creeper – die Top-Bedrohung für unaufmerksame Minecraft-Spieler.

So können Creeper helfen: Im Subreddit zu Minecraft gibt es ein paar Beispiele zu Creepern, die den Spielern (wenn auch unfreiwillig) geholfen haben. So etwa diese Szene vom Reddit-Nutzer uwuVolv, der eine große Fläche im Untergrund freigelegt hat. Als er gerade zurück in die Mine kehren wollte, sind dort Zombies und Creeper gespawnt. Den Zombie tötet er, doch der Creeper schafft es, zu explodieren. Doch das erweist sich als ziemlich nützlich:

So hatte die Creeper-Explosion mindestens 4 Diamanten freigelegt – mit Glück noch ein paar mehr darunter.

Habt ihr schon die „Harry Potter“-RPG-Mod von Minecraft gespielt?

Auch andere Spieler hatten schon Begegnungen mit Creepern, die ihnen eher geholfen haben und Diamanten freilegten, wie dieser kleine Clip zeigt.

via Gfycat

Creeper können euch täuschen: Von vermeintlich „freundlichen“ Creepern sollte man aber Abstand halten. Denn offenbar täuschen sie auch gerne mal friedliches Verhalten vor, wie dieses kurze Video zeigt:

Hattet ihr auch schon so einen Augenblick, wo ihr erst panisch schreien wolltet und dann im nächsten Moment dachtet: „Hey … das war ja richtig nützlich. Danke, Creeper!“?

Künftig gibt es übrigens noch mehr fiese Spezies in Minecraft, die euch umbringen wollen …