Hättet ihr geglaubt, dass dieses Cyberpunk-Bild aus Minecraft stammt?

Was einige Spieler in Minecraft zaubern ist ziemlich beachtlich. Dieser Screenshot hier stammt gar nicht aus Cyberpunk 2077 – sieht aber trotzdem irre gut aus.

Bis zum Release von Cyberpunk 2077 dauert es zwar noch eine ganze Weile, doch der Hype rund um Cyberpunk-Szenarios ist in vollem Gange. Das macht auch vor Minecraft nicht halt. In dem Blöckchen-Spiel hat ein Nutzer nun eine aufwändige Szene aus einer belebten Stadt nachgebaut, bei der auf den ersten Blick wohl kaum jemand erraten würde, dass sie im Grunde aus Minecraft stammt. Aber seht selbst:

Wie wurde die Szene gebaut? Das Grundgerüst hat Deltagon zuerst in Minecraft gebaut und erschaffen, allein das hat viele Stunden verschlungen – 60 Stunden in mehr als zwei Wochen. Damit das Bild so gut aussieht, wie es das im finalen Werk eben tut, hat er jedoch noch ein zweites Programm eingesetzt – Blender.

In Blender lassen sich erschaffene Szenarien und Charaktere noch einmal rendern und etwa mit besseren Lichtquellen versehen. Anders wäre die düstere Atmosphäre des gezeigten Bildes kaum herzustellen gewesen.

Aufwändiges Projekt in vielen Schritten: Damit man besser versteht, wie das Projekt umgesetzt wurde, hat Deltagon auch einige GIF-Animationen erstellt, die den Fortschritt des Projekts in einzelnen Schritten zeigen. So kann man sich besser vorstellen, wie viel Arbeit tatsächlich in einem Projekt solchen Ausmaßes steckt. Und das alles nur für ein Bild, mit dem man später im Internet ein wenig angeben kann – das es aber dann sehr verdient.

Die ersten Schritte des Projekts.

In den letzten Tagen haben wir immer mal wieder über größere Minecraft-Projekte berichtet, die ziemlich gigantische Ausmaße angenommen. Schaut doch auch mal hier rein:

Wer sich hingegen für das „richtige“ Minecraft interessiert, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Ein neuer Patch bringt nämlich goldgierige neue Kreaturen und Diamanten werden als bester Rohstoff abgelöst.