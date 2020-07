Gestern Abend, am 16. Juli 2020, wurde der deutsche Zuschauerrekord auf Twitch gebrochen. Obwohl Twitch eigentlich eine Gaming-Plattform ist, hatte der Rekord nichts mit Gaming zu tun: Es war ein Angel-Event in einer Art Reality-TV-Format. Dabei waren der Glücksspiel-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla und der Rapper Sido.

Wo lag der deutsche Zuschauer-Rekord und wie sieht der neue aus?

Der bisherige Rekord für die meisten gleichzeitigen Zuschauer im deutschen Twitch lag bei 181.600. Den Rekord hielt Marcel „MontanaBlack“ Eris. Den hatte er am 1. September 2019 aufgestellt. Da war er in der Kategorie „Slots“, also Glücksspiel, unterwegs. Mittlerweile sieht MontanaBlack Glücksspiel eher kritisch. Er sagt, er hätte damit das deutsche Twitch verseucht.

Der neue Rekord liegt bei 218.378 Zuschauern. Den stellte jetzt „TheRealKnossi“ auf, eigentlich ebenfalls ein Glücksspiel-Streamer. Der sendete in der Kategorie „Special Events.“

MontanaBlack gratulierte auch sofort. Der ist mit Knossi befreundet.

Wenn Leute denken das ich Auge darauf mache,dass knossi den Zuschauer Rekord geknackt hat in DE 😅

Leute knossi ist meine Homie,seine Community ist auch meine. Bin sehr stolz auf ihn und gönne 100% ❤️ — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) July 16, 2020

Sido: „Ich geh nie wieder ins Fernsehen“

Was ist das für ein Special-Event? Vom 16.7. bis 19.7. läuft 72 Stunden lang das Event „Angel Camp“ auf dem Kanal von „TheRealKnossi“. Das ist eine Art „Reality-Format“ wie Big Brother oder das Dschungelcamp, nur eben, dass geangelt wird. Die Beteiligten wollen das Event durchziehen und 72 Stunden live auf Sendung sein, ganz egal, ob Wind und Wetter mitspielen.

Rapper Sido verkündete sogar spontan, er gehe jetzt nicht mehr ins Fernsehen, nachdem er erfahren hatte, wie viele Zuschauer das Event live auf Twitch sehen.

In diesem Camp sind:

Jens Knossalla ist ein deutscher Entertainer, der ist mittlerweile der fünftgrößte deutschsprachige Streamer auf Twitch nach Followern und dort vor allem für Glücksspiel-Streams bekannt, in denen er sich furchtbar freut und aufregt, je nachdem, ob er gewinnt oder verliert.

Sido ist Rapper und Musikproduzent. Seit er seine Totenkopf-Maske abgelegt hat, ist der ein bisschen umgänglicher geworden. In den letzten Jahren war er verstärkt in TV-Formaten zu sehen.

Der YouTuber Sascha Hellinger von Unsympathisch TV

Der Musikproduzent Manny Marc, den man von der Gruppe „Die Atzen“ kennt

Moderiert wird das Event zum Teil von Klaas Heufer-Umlauf

und weitere Beteiligte

Deutsche lieben offenbar Angeln und Promis im Reality-TV

So erfolgreich ist das Event: Für Twitch-Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist es ein „Rund-um-die-Uhr“-Event. Normalerweise dauern erfolgreiche Events wie Friendly Fire maximal einen Abend.

Das Erstaunliche beim Event war der hohe Peak gleich zum Beginn der Veranstaltung mit über 200.000 Zuschauern. Aber auch in der Nacht, als wenig los war, schauten noch um die 50.000 Leute zu. Das Event hatte daher an seinem Tiefpunkt weitaus mehr Zuschauer als die meisten Twitch-Streamer jemals erreichen.

Damit ist wohl klar: Die Deutschen stehen auf Angeln, Glücksspiel und auf Reality-TV-Formate, ob auf Twitch oder im Fernsehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Angelcamp 2020 !!! 72 Stunden ab jetzt !!! Twitch.tv/therealknossi Ein Beitrag geteilt von Sido (@shawnstein) am Jul 16, 2020 um 10:54 PDT

3 Gründe, warum das Event so erfolgreich auf Twitch ist

Das steckt dahinter: Der Zuschauer-Rekord jetzt in Deutschland ist nach einem ähnlichen Muster entstanden wie der US-Rekord. Im März 2018 streamte Tyler „Ninja“ Blevins mit dem Musiker Drake. Die beiden spielten Fortnite und erreichten über 630.000 Zuschauer:

Drake ist riesig auf Social Media und aktivierte 2018 ein ungeheures Potential, indem er mal eben ein Tweet absetzt.

Sido hat in Deutschland eine große Präsenz auf Social Media und bewarb den Stream über Instagram und Facebook.

Der Trick solcher Kombinationen liegt darin, Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen zu vereinen, die ihre eigene Zielgruppe mitbringen, die zwar Gaming-affin ist, den Stream aber normalerweise nicht sehen würde.

Zudem haben solche einzigartigen Events das Element „FOMO – Fear of Missing Out laufen, die Angst, was zu verpassen: Das ist ein Ereignis. Man muss live dabei sein, um es zu erleben.

Außerdem funktioniert Twitch nach dem „Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen“-Prinzip: Wenn man in der Kanalübersicht sieht, dass 150.000 Leute einen deutschen Stream schauen, will man selbst wissen, was da los ist.

Er wurde permanent von Twitch gebannt.

Das deutsche Twitch besteht nicht nur aus Gaming-Streamern. Gerade einige Influencer, die von YouTube kommen, haben sich dort ein zweites Standbein aufgebaut. Aber Twitch und Live-Streaming haben ihre Tücken. Das musste einer der größten deutschen Streamer lernen:

Twitch bannt Flying Uwe, einen der größten deutschen Streamer, für immer

Das Titelbild stammt vom Instagram-Account Knossis.