Rust kann Anfang 2021 so viele Spieler verzeichnen wie nie zuvor. Darunter sind sicherlich etliche Anfänger. Damit ihr als Neuling nicht komplett aufgeschmissen seid, findet ihr hier einige Tipps für den Start – und Fehler, die ihr vermeiden solltet.

Was ist Rust? Das Survival-Game Rust ist bereits seit 2013 auf dem Markt. Das Setting ist klassisch postapokalyptisch: Ihr sollt auf einer Insel überleben und dabei Hunger, Durst, Strahlung und Feinden trotzen.

Rust ist bekannt für seinen harten Einstieg und seinen rauen Umgang. Den Klassiker gibt es aktuell nur auf dem PC, 2021 soll er aber auch auf PlayStation und Xbox kommen.

Anfang 2021 erlebt das Spiel einen neuen Hype, ausgelöst durch einige Streamer, die Rust auf Twitch beliebt machen. Das lockt viele Neulinge an. Der Einstieg in Rust kann aber ziemlich hart sein.

Pokimane ist einer der Gründe, warum Rust aktuell einen Aufwind hat.

Selbst ich als Survival-Experte habe in Rust härter kassiert als in den meisten Spielen des Genres. Ich habe hunderte Stunden Conan Exiles, Fallout 76 und Don‘t Starve auf dem Buckel sowie dutzende Stunden in DayZ, ARK und anderen Vertretern. Aber Rust war eine echte Faust ins Gesicht und in meinen 23 Stunden dort habe ich richtig einstecken müssen.

Gut für euch, ihr könnt jetzt aus meinen Fehlern lernen. Und als Bonus gibt es noch einige Tipps von einem Experten, der über 5.000 Stunden in Rust verbracht hat – der muss wissen, wie man da überlebt.

Der richtige Einstieg – 5 kurze Tipps für die ersten Stunden

Wenn ihr ganz neu seid und vielleicht mit Survival-Games noch gar keinen Kontakt hattet, kann euch bereits der Start überfordern. Denn Spiele wie Rust sagen euch nicht, was ihr tun müsst oder könnt. Ihr startet nackt, buchstäblich, nur mit einem Stein in der Hand. Eure ersten Schritte sollten deswegen so aussehen:

1. Hackt Holz und sammelt Steine mit eurem kleinen Felsen, um euch eine Spitzhacke und ein Beil zu fertigen

2. Nutzt beim Abbau von Ressourcen kritische Punkte (ein rotes X an Bäumen, leuchtende Stellen bei Steinen) – so erhaltet ihr mehr Materialien pro Einsatz

3. Baut und platziert einen Schlafsack, damit ihr bei einem Tod nicht völlig abseits wieder auftaucht

4. Craftet euch eine Waffe – ein Speer sollte euch für den Einsteig grundlegend schützen können

5. Sucht euch einen sicheren Platz für die Basis, möglichst nicht in kalten oder „gefährlichen“ Gebieten – da kommt ihr ohnehin früh genug vorbei

Das Wichtigste dabei ist, nicht zu viel zu wollen. Gerade der Anfang ist schwer und aus Fehlern solltet ihr lernen, statt euch abschrecken zu lassen. Geht etwas schief, nehmt das als Lernerfahrung mit und macht es nächstes mal besser.

5 Fehler als Anfänger in Rust und wie ihr sie vermeidet

Habt ihr euch bereits etwas eingelebt oder schon Erfahrung mit Survival-Games, gibt es einige Sachen, auf die ihr in Rust insbesondere achten solltet. Fünf Fehler sind mir aus meiner Zeit noch in bitterer Erinnerung und ich würde sie bei einem neuen Start auf jeden Fall anders machen.

1. Fehler: Unvorbereitet starten

Das ist der Fehler: Rust verzeiht Fehler nur bedingt und ihr könnt euch schneller wieder nackt irgendwo im Nichts wiederfinden, als euch lieb ist. Das passiert vor allem dann, wenn ihr einfach ohne Plan loszieht und ohne Idee davon, was ihr zu tun habt.

Um einfach mal zu erkunden ist das sicherlich eine tolle Idee. Wenn ihr aber sofort richtig in Rust starten wollt, ist kaum etwas schlimmer, als völlig unbedarft an das Spiel heranzugehen – außer, ihr habt eine wirklich starke Toleranz gegen Frust und seid schnell lernfähig. Erfahrungsgemäß werden aber beide Eigenschaften besonders bei Veteranen gerne überschätzt.

So vermeidet ihr ihn: Den ersten Schritt habt ihr schon getan, indem ihr diesen Guide lest. Gut gemacht! Das ist aber nur der Anfang. Rust ist komplex. Es dauert Stunden, bis ihr die Grundlagen kennt und noch länger, bis ihr euch einigermaßen selbständig zurechtfindet. Informiert euch am besten frühzeitig zu Dingen wie:

Basenbau und sichere Orte

Gebiete auf der Map, die ihr meiden solltet

Waffen, Rüstungen und Upgrades, die nützlich sind

Ressourcen und wo ihr sie bekommt

Rust hat coole Fahrzeuge, aber die bekommt ihr nur mit Geduld und Vorbereitung.

2. Fehler: Basis offen lassen oder falsch bauen

Das ist der Fehler: Wer gerne baut und kreativ ist, hat häufig das Bedürfnis, seine Basis schön zu machen. Fenster, ein schicker Eingang, ein kreatives Dach, eine Veranda … In Rust ist das aber ein großer Fehler.

Feinde interessieren sich nicht für eure Haustür, die brechen da ein, wo es am leichtesten ist. Eine doppelte Magnetschlosstür mit Schleuse bringt euch nichts, wenn ein Dieb einfach durch das Fenster eure Kisten plündern kann.

So vermeidet ihr ihn: Es gibt eine Faustregel für den Bau in Rust: baut pragmatisch. Egal, wie schön eure Basis aussieht, wenn sie nicht sicher ist, wird sie vermutlich nicht lange stehen. Dazu ist der Loot drinnen einfach zu verlockend. Einige Tipps für den Basenbau sind deswegen:

Baut keine Fenster im unteren Geschoss, das sind leichte Einstiegspunkte.

Verstärkt nicht nur die Tür, sondern das gesamte Untergeschoss.

Versteckt eure Kisten und Behälter, sodass sie nur schwer zu erreichen sind.

Sichert auch eure Basis von innen mit Türen.

Sucht euch einen Ort, der schwer einsehbar ist und verratet niemandem, wo ihr wohnt.

3. Fehler: Fremden vertrauen

Das ist der Fehler: Da Rust ein Survival-MMO ist, trefft ihr im Regelfall häufig auf andere Spieler. Wer von Communitys wie der von Fallout 76 verwöhnt ist, will vielleicht sofort mit denen ins Gespräch kommen.

In Rust kann es dabei aber schnell passieren, dass ihr euch mit einer Kugel im Kopf wiederfindet. Das Spiel ist hart und gnadenlos und so sind auch seine Spieler. Vertrauen kann schnell tödlich enden.

So vermeidet ihr ihn: Betrachtet jeden Spieler, den ihr nicht kennt, erst einmal als Feind. Ihr müsst natürlich nicht sofort angreifen, wenn ihr jemanden seht. Aber versucht, selbst versteckt zu bleiben. Und wenn euch in einem Gespräch jemand ein Angebot macht, das zu gut klingt um wahr zu sein, ist es das auch.

Seid generell eher skeptisch. In Rust ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch jemand ausrauben will, höher, als dass er euch aus Nächstenliebe hilft. Es gibt natürlich Ausnahmen, für die lohnt es sich aber nicht, seinen Schutz zu vernachlässigen.

PvP macht einen großen Teil von Rust aus. Vertraut also besser nicht jedem.

4. Fehler: Frustrieren lassen und nicht aus Fehlern lernen

Das ist der Fehler: In Rust werdet ihr sterben. Häufig. Ihr werdet teilweise eure Ausrüstung verlieren, eure Ressourcen und vermutlich auch eure Basis, in der viele Stunden Arbeit stecken. Das kann frustrieren und euch dazu verleiten, aufzuhören und Rust nie wieder anzufassen. Ein Tod oder der Verlust der Basis sind aber kein Weltuntergang sondern sollten als Chance zum Lernen angesehen werden.

So vermeidet ihr ihn: Hier gibt es leider keine wirklich leichte Lösung. Lernt aus euren Fehlern und macht es beim nächsten Mal besser. Ihr werdet häufig zurückgeworfen werden, aber das gehört zu einem Survial-Game eben dazu.

Verdammt nicht gleich das Spiel und die Spieler für einen Fehler, den ihr gemacht habt. Versucht stattdessen, nach vorne zu blicken und freut euch auf das, was ihr mit dem neugewonnenen Wissen alles erreichen könnt.

5. Fehler: Übermütig werden und zu viel erwarten

Das ist der Fehler: Wenn euer Start erstaunlich milde war oder ihr in kurzer Zeit viel erreicht habt, könntet ihr euch schnell überschätzen. Das Gebiet, das vor ein paar Stunden noch zu hart war, könnte nun leichter erscheinen, als es eigentlich ist. Der Nachbar mit dem Raketenwerfer ist ja vielleicht doch gar nicht so gefährlich, wenn ihr nur gut genug zielt. Die Wahrheit ist aber meistens: Doch, der Raketenwerfer-Typ ist verdammt tödlich und das Gebiet ist für Spieler mit hunderten Stunden mehr gedacht.

So vermeidet ihr ihn: Denkt immer daran, dass es vermutlich jemanden gibt, der noch mehr Erfahrung und noch bessere Waffen hat. Verzichtet lieber auf die eine Ressource oder den Loot, wenn ihr dafür ein zu großes Risiko eingehen müsstet.

Haltet euch an die weitgehend sicheren Gebiete, vor allem für die ersten Stunden. Nutzt die erste Zeit, um zu lernen und besser zu werden. Wagt euch nur langsam vor in neue Gebiete, auch wenn die Entdeckerlust noch so groß wird.

Rust hat sehr schöne Ecken, aber ihr solltet euch nicht zu früh zu weit wagen.

Die 5 wichtigsten Tipps aus Sicht des Experten

Wir haben mit dem Spieler DaSepp gesprochen, der mittlerweile 5.000 Stunden in Rust verbracht hat. Als Experte hat er einige wertvolle Tipps für euch, damit der Einstieg leichter wird. Wir haben sie hier für euch kurz zusammengefasst und erklärt

1. Traue niemandem! Wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, macht ihr euch angreifbar. Gebt niemals die Position eurer Basis preis, da ihr sonst ein leichtes Ziel werdet.

2. Baue einen Werkzeugschrank. Der hilft euch in eurer Basis bei der Verwaltung und dem Schutz von Hab und Gut. Ein Upgrade mindestens zu Holz, besser zu Stein oder Metall ist Pflicht.

3. Sucht den richtigen Server aus. Startet am besten auf einem Server, der gerade erst zurückgesetzt wurde („wipe“) und achtet auf das Gruppen-Limit. Spielt ihr alleine, sind Server mit kleinen oder ohne Gruppen besser.

4. Passt bei Kills auf. Geht nicht sofort looten, wenn ihr jemanden umgenietet habt. Sepp sagt: „Da ist immer noch einer.“

5. Lerne aus Fehlern. Wie bereits in unserem Guide empfiehlt auch der Experte, aus Fehlern Erfahrungen zu ziehen. „Das Spiel zu beschuldigen oder ‚Cheater‘ zu schreien, bringt dich nicht weiter.“

In Kürze lest ihr ein ausführliches Interview mit dem Rust-Experten hier auf MeinMMO, in dem ihr noch mehr über das Survival-MMO lernen könnt, um euren Einstieg leichter zu machen.

Warum ist Rust plötzlich so beliebt?

Trotz seines Alters hat sich Rust über die Jahre eine starke Spieler-Basis sichern können und ist seit einiger Zeit das größte Survival-MMO auf Steam. Seit Ende 2020 strömen sogar immer mehr Spieler zu Rust. Grund dafür dürfte ein plötzlicher Hype sein, ausgelöst von einem skurrilen Plan mehrerer Streamer:

Er bringt Feuer in Rust rein: xQc.

Der Trend startete in den USA und zieht mittlerweile weiter. Einige spanische Streamer kopierten dieses Konzept. Rust erlebt so einen zweiten Frühling und hat auf Steam so viele Spieler wie noch nie.

Wenn ihr zu den Spielern gehört, die durch den Hype angezogen wurden und nun neu anfangen wollt, hilft euch unser Guide dabei, den Einstieg zu meistern.

