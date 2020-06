Escape from Tarkov ist unter Streamern und Zuschauern sehr beliebt. Jetzt befindet sich der Hardcore-Shooter erneut auf Platz 1 der Spiele-Charts auf Twitch. Und das dank der begehrten Twitch-Drops.

Das ist los: Aktuell verzeichnet der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov einen enormen Zuwachs an Zuschauern auf Twitch. Über 200.000 Fans schauen den Streamern zu. Damit landet EFT auf Platz 2 der Twitch-Charts, aber auf Platz 1 der Spiele-Charts. Lediglich „Just Chatting“ hat etwa 25.000 Zuschauer mehr.

Erst Anfang Juni 2020 konnte EFT mit über 200.000 Spielern zeitgleich online einen neuen Rekord brechen. Das sagt zumindest der COO von Battlestate Games Nikita Buyanov.

Das ist der Grund für die aktuelle Beliebtheit auf Twitch: Der Grund für den Zuschauerzuwachs sind die Twitch-Drops. Ausgewählte Streamer haben Drops aktiv und alleine durch das Zuschauen erhält man als Spieler Items wie Waffen, Rüstungen oder diverse rare Gegenstände.

Die Twitch-Drops in EFT sind zurück

Das müsst ihr zu den Twitch-Drops wissen

Wann starten die Twitch-Drops? Die Twitch-Drops sind seit dem 11. Juni 11:00 Uhr aktiv Bis wann gibt es die Twitch-Drops? Die Aktion läuft bis zum 22. Juni 11:00 Uhr Welche Streamer haben die Drops aktiv? Eine Liste der Streamer findet ihr auf der offiziellen Seite. Achtet bei den Streamern auf den Hinweis „Drops aktiviert!“.

Das gilt zu beachten: Vom 11. bis zum 20. Juni sind die Drops bei jeweils 30 unterschiedlichen Streamern aktiv. Die letzten beiden Tage, also bis zum 22. Juni, haben dann alle 300 Streamer die Twitch-Drops aktiv.

Um die Drops zu erhalten, benötigt ihr Escape from Tarkov natürlich selbst und müsst euren Account mit Twitch verknüpfen. Anschließend müsst ihr dem aktiven Streamer eurer Wahl zuschauen und erhaltet dann in gewissen Intervallen eurer Item.

Darum machen die Entwickler dieses Event: Die Twitch-Drops gibt es nicht zum ersten Mal in Escape from Tarkov. Sie sorgen immer dafür, dass das Interesse am Hardcore-Shooter stark wächst und sich viele alte und neue Spieler einloggen. Zum einen sorgt das natürlich für weiteren Spielerzuwachs, aber es dient auch Testzwecken.

Das Abhalten solcher Ereignisse in der Vergangenheit ist zu einem wichtigen Grund für Belastungs-Tests des Spiels geworden und hat es uns ermöglicht, viele Änderungen und Verbesserungen am Projekt vorzunehmen. Battlestate Games

Viele Spieler loggen sich auf einmal ein und das ist für die Entwickler bei Battlestate Games der perfekte Zeitpunkt, um die Belastungen des Spiels auszutesten. Mit den Daten und dem Feedback der Spieler können sie EFT so weiter verbessern und kommen schneller mit der Entwicklung voran.