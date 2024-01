Escape from Tarkov testet aktuell eine neue Jahreszeit auf allen Karten und Spieler hoffen, dass sie bleibt

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Wie Nikita Buyanov, der Game-Director von Escape from Tarkov, in einem Stream auf Twitch verriet, ist der Schnee eine der für EFT geplanten unterschiedlichen Jahreszeiten. Diese sollen zukünftig offiziell angekündigt werden und in regelmäßigen Abständen wechseln.

Was sagen die Spieler zum Schnee? Die Spieler von Escape from Tarkov mögen den Schnee. Vielen schreiben auf Social Media, dass die verschneiten Maps wirklich schön aussehen und dass es im Schnee zudem leichter sei, versteckte Gegner zu sehen.

Was hat es mit der Jahreszeit auf sich? Escape from Tarkov zelebriert aktuell den Winter und die Feiertage. Passend dazu schneit es auf den Karten des Hardcore-Shooters.

In Escape from Tarkov herrscht zum ersten Mal eine neue Jahreszeit und viele Spieler hoffen, dass sie lange im Spiel bleibt.

