Escape from Tarkov hat eine neue Map, die Anfängern das Spiel zeigen soll – Doch sogar erfahrene Spieler verzweifeln

Escape from Tarkov hat eine neue Map für Anfänger bekommen, doch sogar erfahrene Spieler haben Probleme auf der Karte zu überleben.

Was ist das für eine Map?

Mit dem jüngsten Wipe brachte Escape from Tarkov eine neue Map namens “Ground Zero”, die sich speziell an Anfänger richten soll und nur bis Level 20 spielbar ist.

Ground Zero ist nach Factory die zweitkleinste Karte im Spiel und liegt im Stadtgebiet von Tarkov.

Auf Ground Zero gibt es eine lange Straße mit beschädigten Fahrzeugen und jeder Menge Anzeichen von Zerstörung. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Map sind betretbare Bürogebäude, die ihr entlang der Straßen finden könnt.

Was ist das Problem mit der Map? Ground Zero hat einige Schwächen. Dazu zählen unsichtbare Minen, die als Map-Begrenzung platziert sind, doch je nach Spawn-Position, können Spieler die Warn-Schilder nicht sehen, ehe sie in die Minen laufen.

So berichten beispielsweise einige Spieler auf Reddit, dass sie in jedem Raid die Explosionen der Minen hören, durch die irgendein Spieler gelaufen ist.

Außerdem ist die Map zu klein für die vergleichsweise hohe Anzahl an Spielern. Insgesamt befinden sich 10 bis 12 Spieler auf der Karte. Dadurch kommt es häufig bereits früh in einem Raid zu Gefechten und viele Spieler sterben in den ersten 3–5 Minuten – was Anfängern nicht hilft, das Spiel zu lernen.

Escape from Tarkov Gameplay – Battle for Concordia

Wenn ihr lebendig von Ground Zero extrahieren wollt, müsst ihr euch in den meisten Fällen gegen mehrere Trupps durchsetzen. Die stationären Geschütze, die an Power-Positionen platziert sind, machen das allerdings auch nicht einfacher.

Das größte Problem ist aber, dass ihr auf Ground Zero nicht nur auf Anfänger treffen könnt. Da es einen Wipe gab, sind alle Spieler unter Level 20 und spielen die neue Map. Zudem haben alle Spieler die gleichen Start-Quests, die euch auf diese Karte schicken.

Es laufen also haufenweise erfahrene Spieler auf einer sehr kleinen Anfänger-Map herum und müssen zu den gleichen Quest-relevanten Orten wie die Anfänger.

„Eine unglaublich spaßige Karte, aber eine schreckliche Erfahrung für neue Spieler“

Was sagt die Community? Ground Zero kommt optisch gut bei der Community von Escape from Tarkov an, doch die Probleme sind vielen Spielern ein Dorn im Auge. Besonders der Wunsch, weniger Spieler auf der Karte zuzulassen, ist häufig zu lesen.

Doch auch der Fakt, dass alle Spieler die gleichen Quests machen und dementsprechend auch auf der Karte spielen müssen, wird viel kritisiert.

Hier seht ihr ein paar Meinungen aus der Community:

TheFluBR via Reddit: „Mit dem Beginn des Wipes und der Neuausrichtung der Quests muss jeder Ground Zero grinden, um die anfänglichen Quests abzuschließen. Dies führt zu einer PvP-lastigen Karte, mit mehreren Choke Points. Für Anfänger ist es immer ratsam, sich vom PvP fernzuhalten.“

red-Spy_In-The_Base via Reddit: „Eigentlich eine unglaublich spaßige Karte, aber im Moment eine schreckliche Erfahrung für neue Spieler.“

Nicholas7907 via Reddit: „Ground Zero ist nicht groß genug für 10–12 Spieler. Ich spiele EFT seit mehr als 4 Jahren und fast bei jedem neuen Wipe fühlte es sich gut an, wieder ganz von vorne anzufangen. Aber mit diesem Patch ist das Spielen von Tarkov und die frühen Quests, die einen zwingen, Ground Zero zu besuchen, einfach schmerzhaft.“

wwaarrddy via Reddit: „Es ist eine Schande, dass Ground Zero nur eine ‚Anfänger‘-Karte ist… Ich mag sie wirklich. Ich mag die Varianz der Gebäude, die Ästhetik der Karte ist wirklich schön. Definitiv nicht anfängerfreundlich, aber ich weiß wirklich nicht, wie man das auf einer Tarkov-Karte machen würde.“

Manche Spieler glauben allerdings auch, dass sich Battlestate Games bei der Beschreibung der Map falsch ausgedrückt haben könnte. Möglicherweise ist es keine Map für Anfänger, sondern die Map, die den Anfang darstellen soll.

Der Name Ground Zero deutet ebenso auf den Ausgangspunkt der in der Stadt Tarkov vorherrschenden Situation. Mit einem Wipe beginnt also das Chaos und die PMCs treffend passend dazu am Ground Zero erstmal aufeinander und liefern sich erste Gefechte, trennen die Spreu vom Weizen.

