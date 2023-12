„Die beste Änderung seit Jahren“ – Escape from Tarkov nimmt drastische Veränderung vor und die Spieler lieben es

Escape from Tarkov erfüllte seinen Spielern mit dem jüngsten Update einen großen Wunsch und brachte eine Änderung, auf die sie schon lange warteten.

Um welche Veränderung geht es? In Escape from Tarkov (EFT) gab es am 27. Dezember 2023 mal wieder einen Wipe, der in regelmäßigen Abständen den gesamten Fortschritt aller Spieler zurücksetzt. Außerdem kam mit dem Wipe auch ein Update, das neue Inhalte und einige Veränderungen am Spiel brachte.

Untern diese Veränderungen war auch eine Überarbeitung des Rückstoßes in Escape from Tarkov. Der Rückstoß der einzelnen Waffen war Fans des Shooter schon länger ein Dorn im Auge. Diese sind jetzt umso glücklicher, dass Entwickler Battlestate Games endlich eine Veränderung vornahm.

Was bewirkt die Rückstoß-Änderung? Auf der offiziellen Website von Escape from Tarkov hat Battlestate Games die Patch Notes des Updates 0.14.0.0 veröffentlicht. Dort werden auch die Veränderungen am Rückstoß aufgeführt (via escapefromtarkov.com).

In den Patch Notes steht:

„Die Rückstoßmechanik wurde verbessert, um sie für die Spieler realistischer und angenehmer zu machen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Verbesserung des Gefühls beim Schießen mit Halbautomatik und kurzen Feuerstößen gelegt.“

„Die neue Rückstoßmechanik umfasst jetzt eine Vielzahl flexibler Einstellungen, die eine Anpassung der Balance auf der Grundlage von Analysedaten und Spielerfeedback ermöglichen.“

„Alle Parameter des Waffenrückstoßes wurden neu ausbalanciert.“

„Das Rückstoß-Rework ist in jeder Hinsicht fantastisch“

Was sagen die Spieler zu der Änderungen? Die Spieler von Escape from Tarkov lieben die Änderung des Rückstoßes, denn viele waren mit dem alten System unzufrieden. Mehrere Spieler schreiben zudem, dass sie nach einer längeren Pause jetzt wieder zu EFT zurückkehren.

Sternanchor via Reddit: „Die Rückstoß-Änderung ist wirklich die beste und wichtigste Änderung, die sie seit Jahren vorgenommen haben.“

Illstate5161 via Reddit: „Das Rückstoß-Rework ist in jeder Hinsicht fantastisch. Waffen fühlen sich endlich wie Waffen an. […] Das ist absolut fantastisch.“

Embarrassed-Gas1373 via Reddit: „Ich bin ein großer BSG-Hater, aber dies ist eine ihrer besten Arbeiten. Das Warten hat sich wirklich gelohnt, ich kann es kaum erwarten, Leute zu sehen, die Waffen benutzen, die nicht bei jedem Raid gleich aussehen.“

Wet_Sauce via Reddit: „Ich bin sehr zufrieden mit den Änderungen. […] Das macht so viel Spaß!“

Einige Spieler schreiben zudem, dass sie nach einer längeren Pause jetzt wieder zu Escape from Tarkov zurückkehren werden:

New_to_warwick via Reddit: „Bitte behaltet den Rückstoß so bei. Ich bin ein Spieler aus dem Jahr 2018 mit über 14.000 Spielstunden und ich habe vor 3–4 Wipes aufgehört. Jedes Mal habe ich es wieder versucht, aber ich hatte das Gefühl, dass das Spiel sein ‘Tarkov’ verloren hat. Als ich diesen Wipe ausprobierte und den neuen Rückstoß in Aktion sah, dachte ich ‘das ist es, Tarkov ist zurück’.“

Generell lässt sich zusammenfassen, dass die Änderungen bei vielen EFT-Spielern sehr gut ankommt. Doch während der Extraction-Shooter Escape from Tarkov mit dem neuen Rückstoß einen wichtigen Sieg feierte und seinen Spielern einen Wunsch erfüllte, kämpft EFT: Arena weiterhin mit Problemen.

